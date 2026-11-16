Altına Yatırım Yapanlar Dikkat! Kriz Tahminleriyle Tanınan Analist 3 Bin 400 Dolarlık Düşüş Uyarısı Yaptı

COMEX vadeli işlemlerinde yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyesi, Ekim-Kasım 2025 diplerinden bu yana altının altına inmekte zorlandığı bölge. Mart, Haziran ve Temmuz aylarında da test edilen destek her seferinde tuttu. Spot altın ise haftayı yaklaşık yüzde 5 kayıpla, ons başına 3 bin 884 dolar civarında kapattı.

Bağımsız değerli metaller analisti Jesse Colombo, fiyatın kısa süreliğine desteğin altına sarkmasının tek başına bir şey ifade etmediğini söyledi. Colombo'ya göre düşüş trendinin onaylanması için altının 3 bin 900 doların belirgin biçimde altında kalıcı olması gerekiyor.