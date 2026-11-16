Altına Yatırım Yapanlar Dikkat! Kriz Tahminleriyle Tanınan Analist 3 Bin 400 Dolarlık Düşüş Uyarısı Yaptı
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2008 krizinden önce ABD konut piyasasındaki aşırı değerlenmeye dikkat çekmesiyle tanınan bağımsız analist Jesse Colombo, altın yatırımcılarını uyardı. Colombo'ya göre ons altın, yaklaşık bir yıldır fiyatı tutan 3 bin 900 dolarlık desteği yeniden sınıyor ve bu seviyenin belirgin biçimde kırılması çok daha derin bir düşüşü getirebilir.
Kaynak: Türkiye Gazetesi, Kitco
Altın, bir yıldır taban görevi gören 3.900 dolar desteğine geri döndü.
Destek tutmazsa Colombo en az 400 dolarlık yeni bir düşüş görüyor.
Analistin asıl endişesi altın değil, yükselen dolar.
Dolar yükselişi sürdükçe kalıcı bir dipten söz etmek için erken.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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