article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Fiyatları
Altına Yatırım Yapanlar Dikkat! Kriz Tahminleriyle Tanınan Analist 3 Bin 400 Dolarlık Düşüş Uyarısı Yaptı

Altına Yatırım Yapanlar Dikkat! Kriz Tahminleriyle Tanınan Analist 3 Bin 400 Dolarlık Düşüş Uyarısı Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2026 - 08:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2008 krizinden önce ABD konut piyasasındaki aşırı değerlenmeye dikkat çekmesiyle tanınan bağımsız analist Jesse Colombo, altın yatırımcılarını uyardı. Colombo'ya göre ons altın, yaklaşık bir yıldır fiyatı tutan 3 bin 900 dolarlık desteği yeniden sınıyor ve bu seviyenin belirgin biçimde kırılması çok daha derin bir düşüşü getirebilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi, Kitco

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın, bir yıldır taban görevi gören 3.900 dolar desteğine geri döndü.

Altın, bir yıldır taban görevi gören 3.900 dolar desteğine geri döndü.

COMEX vadeli işlemlerinde yaklaşık 3 bin 900 dolar seviyesi, Ekim-Kasım 2025 diplerinden bu yana altının altına inmekte zorlandığı bölge. Mart, Haziran ve Temmuz aylarında da test edilen destek her seferinde tuttu. Spot altın ise haftayı yaklaşık yüzde 5 kayıpla, ons başına 3 bin 884 dolar civarında kapattı.

Bağımsız değerli metaller analisti Jesse Colombo, fiyatın kısa süreliğine desteğin altına sarkmasının tek başına bir şey ifade etmediğini söyledi. Colombo'ya göre düşüş trendinin onaylanması için altının 3 bin 900 doların belirgin biçimde altında kalıcı olması gerekiyor.

Destek tutmazsa Colombo en az 400 dolarlık yeni bir düşüş görüyor.

Destek tutmazsa Colombo en az 400 dolarlık yeni bir düşüş görüyor.

Destek net biçimde kırılırsa altının önünde en az 400 dolarlık bir düşüş uzanıyor. Colombo'nun hesabına göre 3 bin 900 dolardan sonra ciddi bir direnç yok; 'hava boşluğu' diye tarif ettiği bölge 3 bin 400-3 bin 500 dolara kadar iniyor.

Analist Ekim sonunda da benzer bir tablo çizmişti. O dönem 3 bin 900-4 bin dolar aralığını kritik destek olarak işaret eden Colombo, bölge kırılırsa bir sonraki durağın yaklaşık 3 bin 500 dolar olacağını, hatta geniş çaplı bir teslimiyet satışının tetiklenebileceğini söylemişti. Colombo, fiyatın oraya gideceğini iddia etmediğini, yalnızca mevcut destek gerçekten çökerse karşılaşılacak senaryoyu anlattığını vurguladı.

Analistin asıl endişesi altın değil, yükselen dolar.

Analistin asıl endişesi altın değil, yükselen dolar.

Colombo, son düşüşün arkasında güçlenen ABD dolarını, yükselen faizleri ve teknoloji hisselerindeki satış dalgasını görüyor. En büyük tehdit ise dolar. Dolar endeksi 102-103 seviyesinin üzerine çıktı ve ivme hâlâ yukarı yönlü.

Analist bu tabloyu şu cümleyle özetledi: Dolar böyle hareket ettiğinde kıymetli metaller için bir yıkım topu gibi çalışıyor. Dolar yükselişi sürerse altının 3 bin 900 doların altına inebileceğini söyledi.

Dolar yükselişi sürdükçe kalıcı bir dipten söz etmek için erken.

Dolar yükselişi sürdükçe kalıcı bir dipten söz etmek için erken.

Jesse Colombo, dolardaki yükseliş zirve yapmadan altında kalıcı bir dip ilan etmekten kaçınıyor. Ona göre dolar rallisi sürdüğü sürece toparlanma beklentisi erken kalıyor.

Piyasada daha iyimser sesler de var. Goldman Sachs, 2027 sonu için altın tahminini 4 bin 800 dolardan 4 bin 650 dolara indirdi; yine de mevcut fiyatlara göre yaklaşık yüzde 16 yükseliş potansiyeli görüyor. Gözler şimdi dolar endeksinde ve 3 bin 900 dolarlık desteğin tutup tutmayacağında.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın