Uzman İsimden Altın Tahmini: Altının Yükselişi İçin Kritik Rakamı Açıkladı
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Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert satış dalgası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, ons altın son 13 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'den piyasaları sarsacak değerlendirmeler ve kritik bir seviye uyarısı geldi.
Altın dip seviyeyi gördü.
Ünlü analist altın fiyatları için kritik seviyeyi açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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