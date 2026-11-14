Uzman İsimden Altın Tahmini: Altının Yükselişi İçin Kritik Rakamı Açıkladı

Piyasa analistleri ve yatırımcılar şimdi gözlerini tamamen teknik göstergelere çevirmiş durumda. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının kısa vadeli aşağı yönlü baskıdan tamamen kurtulabilmesi ve yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalayabilmesi için 4 bin dolar seviyesinin mutlaka aşılması ve bu seviyede kalıcılık sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Daha önceki dönemlerde fiyatlara güçlü bir taban desteği sağlayan 4 bin dolar seviyesi, yaşanan aşağı yönlü sert kırılmanın ardından şu an için aşılması zor önemli bir direnç noktası haline geldi. Merkez bankalarının istikrarlı altın alımları ve borsa yatırım fonlarına yönelik dirençli talep piyasayı kısmen desteklese de, tahvil getirileri ve doların yukarı tırmanmayı sürdürmesi halinde bu desteğin tek başına yetersiz kalabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.