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Uzman İsimden Altın Tahmini: Altının Yükselişi İçin Kritik Rakamı Açıkladı

Uzman İsimden Altın Tahmini: Altının Yükselişi İçin Kritik Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 16:01
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Altın piyasasında son dönemde yaşanan sert satış dalgası yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, ons altın son 13 ayın en düşük seviyesine gerileyerek piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen'den piyasaları sarsacak değerlendirmeler ve kritik bir seviye uyarısı geldi.

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Altın dip seviyeyi gördü.

Altın dip seviyeyi gördü.

Küresel piyasalarda ABD'den gelen ekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, enflasyonla mücadele sürecinde faiz artışı beklentilerini yeniden alevlendirdi. Bu durum, tahvil getirilerinin hızla yükselmesine ve ABD dolarının küresel ölçekte değer kazanmasına zemin hazırladı. Güçlenen dolar ve cazibesini artıran tahvil getirileri, güvenli liman olarak bilinen kıymetli metaller üzerinde yoğun bir baskı oluşturdu.

Yapılan analizlere göre ons altın, piyasalardaki bu yoğun satış baskısı neticesinde 3 bin 852 dolara kadar gerileyerek son 13 ayın en dip seviyesini gördü. Hafta içerisinde 3 bin 900 dolar sınırına doğru kısmi bir toparlanma çabası gözlense de, varlık haftayı yüzde 4'ü aşan önemli bir kayıpla kapatmaya yöneldi.

Ünlü analist altın fiyatları için kritik seviyeyi açıkladı.

Ünlü analist altın fiyatları için kritik seviyeyi açıkladı.

Piyasa analistleri ve yatırımcılar şimdi gözlerini tamamen teknik göstergelere çevirmiş durumda. Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altının kısa vadeli aşağı yönlü baskıdan tamamen kurtulabilmesi ve yeniden yukarı yönlü bir ivme yakalayabilmesi için 4 bin dolar seviyesinin mutlaka aşılması ve bu seviyede kalıcılık sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Daha önceki dönemlerde fiyatlara güçlü bir taban desteği sağlayan 4 bin dolar seviyesi, yaşanan aşağı yönlü sert kırılmanın ardından şu an için aşılması zor önemli bir direnç noktası haline geldi. Merkez bankalarının istikrarlı altın alımları ve borsa yatırım fonlarına yönelik dirençli talep piyasayı kısmen desteklese de, tahvil getirileri ve doların yukarı tırmanmayı sürdürmesi halinde bu desteğin tek başına yetersiz kalabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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