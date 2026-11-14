Altında Son 7 Ayın En Kötü Rakamı! Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?
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Altın, Fed'in aralıkta faizi yeniden artıracağı beklentisinin güçlendiği haftayı sert kayıpla geride bıraktı. Ons altın haftalık bazda yüzde 4,7 değer kaybederek mart ayından bu yana en kötü haftasını yaşarken Kapalıçarşı'da çeyrek altın yalnızca bir haftada 344 lira ucuzladı. Peki 14 Kasım Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar?
14 Kasım Cumartesi: Altın ne kadar?
Altın neden düştü? Ons altın son 7 ayın en kötü haftasını yaşadı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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