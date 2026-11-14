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Altında Son 7 Ayın En Kötü Rakamı! Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?

Altında Son 7 Ayın En Kötü Rakamı! Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?

Faiz Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 10:19
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Altın, Fed'in aralıkta faizi yeniden artıracağı beklentisinin güçlendiği haftayı sert kayıpla geride bıraktı. Ons altın haftalık bazda yüzde 4,7 değer kaybederek mart ayından bu yana en kötü haftasını yaşarken Kapalıçarşı'da çeyrek altın yalnızca bir haftada 344 lira ucuzladı. Peki 14 Kasım Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar?

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14 Kasım Cumartesi: Altın ne kadar?

14 Kasım Cumartesi: Altın ne kadar?

Haftanın son işlem gününü yüzde 0,3'lük sınırlı bir artışla tamamlayan gram altın, hafta sonuna 6.280 lira seviyesinden girdi. Pazartesi sabahı 6.647 lirayı gören gram altın, beş işlem gününde yaklaşık 370 lira geriledi. Kapalıçarşı verilerine göre külçe gram altın haftayı yüzde 3,53 düşüşle 6.290 liradan kapattı. Geçen hafta sonu 10.750 liradan satılan çeyrek altın 10.406 liraya, Cumhuriyet altını ise yüzde 3,45 düşüşle 41.448 liraya indi.

14 Kasım Cumartesi güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.279,53 TL / Satış 6.280,54 TL

Gram has altın ne kadar?

  • Alış 6.248,13 TL / Satış 6.249,13 TL

Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.266 TL / Satış 10.374 TL

Yarım altın ne kadar?

  • Alış 20.557 TL / Satış 20.741 TL

Tam altın ne kadar?

  • Alış 40.988 TL / Satış 41.329 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 42.092 TL / Satış 42.433 TL

Ata altın ne kadar?

  • Alış 42.092 TL / Satış 42.433 TL

22 ayar bilezik ne kadar?

  • Alış 5.736,33 TL / Satış 5.944,79 TL

18 ayar altın ne kadar?

  • Alış 4.344 TL / Satış 5.080 TL

14 ayar altın ne kadar?

  • Alış 3.441,28 TL / Satış 4.624,59 TL

Ons altın ne kadar?

  • Alış 3.877,95 dolar / Satış 3.878,57 dolar

Fiyatlar serbest piyasa verileridir; hafta sonu kuyumcular arasında alış-satış makası açılabilir. Alım satım öncesinde bulunduğunuz yerdeki güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.

Altın neden düştü? Ons altın son 7 ayın en kötü haftasını yaşadı.

Altın neden düştü? Ons altın son 7 ayın en kötü haftasını yaşadı.

Ons altın haftalık bazda yüzde 4,7 değer kaybederek mart ayından bu yana en kötü haftasını yaşadı. 

Altındaki sert haftanın arkasında ABD'den peş peşe gelen güçlü veriler var. Ekim ayında tarım dışı istihdam 65 bin kişilik beklentinin çok üzerinde 165 bin kişi arttı; önceki iki ayın verileri de toplam 84 bin kişi yukarı revize edildi. Tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,4 ile yüzde 0,3'lük tahmini aşarken çekirdek enflasyon da beklentinin üzerinde geldi. 

Cuma günü açıklanan üretici fiyatları ise aylık yüzde 0,3 ile yüzde 0,4'lük tahminin altında kalarak piyasaya kısa bir nefes aldırdı, ancak yıllık ÜFE yüzde 6,5 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed'den faiz artışı ihtimali yüzde 90

Bu tablo, Fed'in 9 Aralık'taki toplantısında faizi artıracağı beklentisini neredeyse kesinleştirdi. Piyasalar 25 baz puanlık artışa yüzde 90, 50 baz puanlık bir adıma ise yüzde 10 ihtimal veriyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın faiz artırımını destekleyen açıklamaları da bu fiyatlamayı besledi. Getiri sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcı gözünde cazibesini kaybederken dolar endeksi hafta boyunca yüzde 1,1 değer kazandı ve altını diğer para birimleriyle alanlar için pahalı hale getirdi

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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