Altında Son 7 Ayın En Kötü Rakamı! Çeyrek ve Gram Altın Ne Kadar?

Ons altın haftalık bazda yüzde 4,7 değer kaybederek mart ayından bu yana en kötü haftasını yaşadı.

Altındaki sert haftanın arkasında ABD'den peş peşe gelen güçlü veriler var. Ekim ayında tarım dışı istihdam 65 bin kişilik beklentinin çok üzerinde 165 bin kişi arttı; önceki iki ayın verileri de toplam 84 bin kişi yukarı revize edildi. Tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,4 ile yüzde 0,3'lük tahmini aşarken çekirdek enflasyon da beklentinin üzerinde geldi.

Cuma günü açıklanan üretici fiyatları ise aylık yüzde 0,3 ile yüzde 0,4'lük tahminin altında kalarak piyasaya kısa bir nefes aldırdı, ancak yıllık ÜFE yüzde 6,5 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fed'den faiz artışı ihtimali yüzde 90

Bu tablo, Fed'in 9 Aralık'taki toplantısında faizi artıracağı beklentisini neredeyse kesinleştirdi. Piyasalar 25 baz puanlık artışa yüzde 90, 50 baz puanlık bir adıma ise yüzde 10 ihtimal veriyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller'ın faiz artırımını destekleyen açıklamaları da bu fiyatlamayı besledi. Getiri sağlamayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcı gözünde cazibesini kaybederken dolar endeksi hafta boyunca yüzde 1,1 değer kazandı ve altını diğer para birimleriyle alanlar için pahalı hale getirdi