Dünya Altın Konseyi Kuyumcuya Gitmeden Altın Dönemini Açıkladı
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Altın piyasasında dijitalleşme rüzgarı hız kazanıyor. Dünya Altın Konseyi'nin son raporuna göre önündeki engeller kaldırılırsa dijital altın, 700 milyar dolara kadar yeni talep yaratabilir. Bu rakam, piyasayı bugünkü fiziki altın destekli yatırım fonlarının büyüklüğüne yaklaştırabilecek seviyede.
Dünya Altın Konseyi'nden dikkat çeken rapor. Kuyumcuya gitmeden altın dönemi.
Asıl mesele güven: Dijital altının arkasında gerçekten külçe var mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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