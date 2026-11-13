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Dünya Altın Konseyi Kuyumcuya Gitmeden Altın Dönemini Açıkladı

Dünya Altın Konseyi Kuyumcuya Gitmeden Altın Dönemini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 17:43
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Altın piyasasında dijitalleşme rüzgarı hız kazanıyor. Dünya Altın Konseyi'nin son raporuna göre önündeki engeller kaldırılırsa dijital altın, 700 milyar dolara kadar yeni talep yaratabilir. Bu rakam, piyasayı bugünkü fiziki altın destekli yatırım fonlarının büyüklüğüne yaklaştırabilecek seviyede.

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Dünya Altın Konseyi'nden dikkat çeken rapor. Kuyumcuya gitmeden altın dönemi.

Dünya Altın Konseyi'nden dikkat çeken rapor. Kuyumcuya gitmeden altın dönemi.

Dünya Altın Konseyi, dijital altının bugünkü durumunu ve büyüme potansiyelini masaya yatırdı. Kasada saklanan altını dijital olarak temsil eden ürünler ile blokzincir üzerinde işlem gören tokenlaştırılmış altının toplam büyüklüğü bugün 45-55 milyar dolar aralığında hesaplanıyor. Bu tutar, 13 trilyon dolarlık fiziki altın yatırım piyasasının yüzde 1'ini bile bulmuyor.

Raporun en dikkat çeken bulgusu ise yatırımcı profiline dair. 12 binden fazla bireysel yatırımcının katıldığı ankete göre bugün dijital altın tutanların yüzde 52'si, bu ürünlerden önce hiç altın sahibi değildi. Üstelik ilk kez bu yolla altına giren yatırımcıların yüzde 92'si daha sonra fiziki külçe de satın aldı.

Bu tablo, dijital altının kuyumcu vitrininin yerini almaktan çok yeni yatırımcıyı altına taşıyan bir kapı işlevi gördüğünü ortaya koyuyor. Konsey, özellikle genç yatırımcıların bu ürünler sayesinde altın piyasasına çok daha kolay adım atabileceği görüşünde.

Asıl mesele güven: Dijital altının arkasında gerçekten külçe var mı?

Asıl mesele güven: Dijital altının arkasında gerçekten külçe var mı?

700 milyar dolarlık potansiyelin önündeki en büyük engel raporda açıkça yer alıyor: Güven. Yatırımcı, elindeki dijital varlığın kasada duran gerçek bir külçeyle karşılandığından emin olmak istiyor. Bu nedenle bağımsız denetim, şeffaf raporlama ve fiziki stok ile dijital kayıtların düzenli olarak eşleştirilmesi kritik başlıklar arasında görülüyor.

Bu alandaki somut örneklerden biri Tether Gold (XAUt). Şirketin 2025 yılı finansal tabloları ABD merkezli denetim firması KPMG tarafından incelendi ve tokenların arkasındaki fiziki külçelerin varlığı doğrulandı. Tether Gold'un fiziki altın rezervi 2026'nın ilk dokuz ayında yüzde 59 artarak 25,7 tona ulaştı. Bu rezervin değeri yaklaşık 3,44 milyar dolar.

Blokzincir teknolojisi altına, değer saklama aracı olmanın ötesinde yeni roller de biçiyor. Transferlerin hızlanması, ödemelerde kullanım ve saklama maliyetlerinin düşmesi bunların başında geliyor. Yine de 700 milyar dolarlık tahminin gerçeğe dönüşmesi; teknolojinin olgunlaşmasına, fiziki rezervlerin güvenilirliğine ve denetimlerin şeffaflığına bağlı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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