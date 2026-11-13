Dünya Altın Konseyi Kuyumcuya Gitmeden Altın Dönemini Açıkladı

Dünya Altın Konseyi, dijital altının bugünkü durumunu ve büyüme potansiyelini masaya yatırdı. Kasada saklanan altını dijital olarak temsil eden ürünler ile blokzincir üzerinde işlem gören tokenlaştırılmış altının toplam büyüklüğü bugün 45-55 milyar dolar aralığında hesaplanıyor. Bu tutar, 13 trilyon dolarlık fiziki altın yatırım piyasasının yüzde 1'ini bile bulmuyor.

Raporun en dikkat çeken bulgusu ise yatırımcı profiline dair. 12 binden fazla bireysel yatırımcının katıldığı ankete göre bugün dijital altın tutanların yüzde 52'si, bu ürünlerden önce hiç altın sahibi değildi. Üstelik ilk kez bu yolla altına giren yatırımcıların yüzde 92'si daha sonra fiziki külçe de satın aldı.

Bu tablo, dijital altının kuyumcu vitrininin yerini almaktan çok yeni yatırımcıyı altına taşıyan bir kapı işlevi gördüğünü ortaya koyuyor. Konsey, özellikle genç yatırımcıların bu ürünler sayesinde altın piyasasına çok daha kolay adım atabileceği görüşünde.