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Dev Banka Altın Fiyatları İçin "Eylül 2027" Dedi

Dev Banka Altın Fiyatları İçin "Eylül 2027" Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 17:45
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Altın ve gümüş yatırımcısının gözü 2027'ye çevrildi. Dünya Bankası'ndan UBS'e, Reuters anketinden WisdomTree'ye kadar dev kurumlar değerli metaller için fiyat tahminlerini peş peşe paylaştı. En iddialı beklenti UBS'ten geldi: İsviçreli banka, altının onsunun Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

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Dev bankaların altın ve gümüş tahminleri belli oldu. Altın 2027'de ne kadar olacak?

Dev bankaların altın ve gümüş tahminleri belli oldu. Altın 2027'de ne kadar olacak?

Dünya Bankası'nın 28 Ekim'de yayımladığı emtia görünümüne göre altının 2027'deki yıllık ortalama fiyatı ons başına 4.250 dolar olacak. Kurum, gümüş için ise ons başına 62 dolarlık bir ortalama öngörüyor.

Reuters'ın 27 Ekim'de analistlerle yaptığı ankette beklentiler biraz daha yukarıda. Ankete katılanların medyan tahmini 2027 için altında 4.650 dolar, gümüşte 66,75 dolar.

İki tahminin ortak noktası dikkat çekici: Her ikisi de 2026'nın yıllık ortalamasının altında kalıyor. Yani kurumlar, bu yıl görülen rekor seviyelerin gelecek yıl ortalamada tekrarlanmasını beklemiyor. Bu rakamların yıl sonu hedefi değil, 12 ayın tamamına yayılmış ortalama beklenti olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Piyasanın bugünkü konumu da tahminleri okurken önemli. Anadolu Ajansı verilerine göre altının onsu ekim ayını yüzde 6,8 kayıpla 3.876 dolardan kapattı ve temmuzdan bu yana ilk kez 4 bin doların altında ay sonu gördü. Gümüş ise ekimde yüzde 18,8 değer kaybederek 49,1 dolara geriledi.

UBS'ten iddialı tahmin: Altın Eylül 2027'de 5.400 dolara çıkabilir

UBS'ten iddialı tahmin: Altın Eylül 2027'de 5.400 dolara çıkabilir

En yüksek beklenti İsviçreli banka UBS'ten geldi. Banka, 20 Ekim'de paylaştığı değerlendirmede altının onsunun Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolara ulaşmasını öngördü. Ekim kapanışındaki 3.876 dolarlık seviye baz alındığında bu, yaklaşık yüzde 39'luk bir yükseliş anlamına geliyor.

WisdomTree daha temkinli bir çizgide. Şirket, 29 Ekim'deki raporunda altının 2027'nin üçüncü çeyreğinde 4.789 dolar civarında olacağını hesaplıyor. Kurumun gümüş tahmini ise aynı dönem için 70,55 dolar; bu da gümüşün 70 dolar eşiğini yeniden aşabileceğine işaret ediyor.

State Street ise madalyonun öbür yüzünü gösterdi. Kurumun kasımda paylaştığı senaryolar arasında, önümüzdeki 12 ayda altının 3.750 ile 4.500 dolar arasında kalabileceği aşağı yönlü bir risk tablosu da yer alıyor.

Gümüş 2027'de ne kadar olacak?

Gümüşte arz-talep dengesi de değişiyor. Metals Focus'a göre piyasadaki arz açığı 2026'da daralacak, 2027'de ise arz fazlasına dönülebilir. Gümüş Enstitüsü verileri de bu tabloyu destekliyor: 2025'te endüstriyel gümüş talebi yüzde 3 düşerek 657,4 milyon onsa inerken maden üretimi yüzde 3 artışla 846,6 milyon onsa, geri dönüşüm ise yüzde 2 artışla 197,6 milyon onsa çıktı.

Merkez bankaları üç ayda 321 ton altın aldı: 2027'yi Fed ve dolar belirleyecek.

Merkez bankaları üç ayda 321 ton altın aldı: 2027'yi Fed ve dolar belirleyecek.

Dünya Altın Konseyi'nin 3 Kasım'da yayımladığı rapora göre merkez bankaları 2026'nın üçüncü çeyreğinde net 321 ton altın aldı. Aynı dönemde altın ETF'lerindeki stok 211 ton artarken külçe ve madeni para talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 azalarak 268 tona geriledi. Küresel altın ETF varlıkları ekim ayında da 19 ton yükseldi.

Ancak merkez bankalarının güçlü alımları, fiyatların kesintisiz yükseleceği anlamına gelmiyor. 2027'de yönü belirleyecek ana başlıklar arasında Fed'in faiz politikası, ABD doları ve küresel büyümenin seyri öne çıkıyor.

Altın neden düşüyor?

Reel faizlerin yükselmesi, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltabilir; gerilemesi ise talebi destekleyebilir. Güçlü bir dolar da farklı para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını ve gümüşü pahalı hale getiriyor. Gümüşte bunlara ek olarak sanayi üretimi, güneş enerjisi yatırımları, maden arzı ve geri dönüşüm de fiyatı doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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