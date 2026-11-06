Dev Banka Altın Fiyatları İçin "Eylül 2027" Dedi
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Altın ve gümüş yatırımcısının gözü 2027'ye çevrildi. Dünya Bankası'ndan UBS'e, Reuters anketinden WisdomTree'ye kadar dev kurumlar değerli metaller için fiyat tahminlerini peş peşe paylaştı. En iddialı beklenti UBS'ten geldi: İsviçreli banka, altının onsunun Eylül 2027'ye kadar 5.400 dolara ulaşabileceğini öngörüyor.
Dev bankaların altın ve gümüş tahminleri belli oldu. Altın 2027'de ne kadar olacak?
UBS'ten iddialı tahmin: Altın Eylül 2027'de 5.400 dolara çıkabilir
Merkez bankaları üç ayda 321 ton altın aldı: 2027'yi Fed ve dolar belirleyecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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