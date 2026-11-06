Dev Banka Altın Fiyatları İçin "Eylül 2027" Dedi

Dünya Bankası'nın 28 Ekim'de yayımladığı emtia görünümüne göre altının 2027'deki yıllık ortalama fiyatı ons başına 4.250 dolar olacak. Kurum, gümüş için ise ons başına 62 dolarlık bir ortalama öngörüyor.

Reuters'ın 27 Ekim'de analistlerle yaptığı ankette beklentiler biraz daha yukarıda. Ankete katılanların medyan tahmini 2027 için altında 4.650 dolar, gümüşte 66,75 dolar.

İki tahminin ortak noktası dikkat çekici: Her ikisi de 2026'nın yıllık ortalamasının altında kalıyor. Yani kurumlar, bu yıl görülen rekor seviyelerin gelecek yıl ortalamada tekrarlanmasını beklemiyor. Bu rakamların yıl sonu hedefi değil, 12 ayın tamamına yayılmış ortalama beklenti olduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Piyasanın bugünkü konumu da tahminleri okurken önemli. Anadolu Ajansı verilerine göre altının onsu ekim ayını yüzde 6,8 kayıpla 3.876 dolardan kapattı ve temmuzdan bu yana ilk kez 4 bin doların altında ay sonu gördü. Gümüş ise ekimde yüzde 18,8 değer kaybederek 49,1 dolara geriledi.