article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
İslam Memiş 2026'ya Manipülasyon Yılı Dedi, 2027'de Piyasalarda Yeni Bir Dönem Başlayacağını Söyledi

İslam Memiş 2026'ya Manipülasyon Yılı Dedi, 2027'de Piyasalarda Yeni Bir Dönem Başlayacağını Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 21:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir YouTube programında 2026 yılını finansal piyasalar açısından manipülasyon yılı olarak niteledi. Memiş, 2027 için yeni yasa ve düzenlemelerin öne çıkacağını belirtirken yatırımcılara kazançtan çok varlıklarını korumaya odaklanmaları çağrısında bulundu. Programda gençlerin nasıl servet oluşturabileceği sorusuna da yanıt veren Memiş, ev ve araba konusunda dikkat çeken bir öneride bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Memiş 2026'yı manipülasyon yılı olarak niteledi.

Memiş 2026'yı manipülasyon yılı olarak niteledi.

Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir YouTube programında hem gençlerin finansal geleceğine hem de küresel piyasalarda yaşanabilecek değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Memiş, 2026 yılını finansal piyasalar açısından manipülasyon yılı olarak nitelendirdi. 2027 yılının finans dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olabileceğini öne süren Memiş, yatırımcıların alışılmış stratejilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

"2027 için yeni bir çerçeve çizilecek."

"2027 için yeni bir çerçeve çizilecek."

Memiş, gelecek yıl yeni düzenlemelerin ve değişen piyasa koşullarının öne çıkacağını söyleyerek 2027'ye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

'2027 yılı gerçek anlamda bir değişim yılı. Ülkelerin finansal piyasalar ve ekonomiyle ilgili yeni yasalarla, yeni kanunlarla birlikte yeni bir çerçeve çizilecek.'

"Yatırımcılar varlığını korumaya odaklanmalı."

"Yatırımcılar varlığını korumaya odaklanmalı."

Yatırımcıların bundan sonraki süreçte yalnızca hangi varlığın ne kadar yükseleceğine odaklanmaması gerektiğini belirten Memiş, kazançtan çok varlıkların nasıl korunacağının önem kazanacağını söyledi. Güvenli yatırım ve uzun vadeli stratejilerin öne çıkacağını dile getiren Memiş, dijital para sistemine geçiş sürecinin de sancılı olabileceğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde finansal piyasalarda köklü değişiklikler yaşanabileceğini kaydetti.

"Gençler önce kendini geliştirmeli."

"Gençler önce kendini geliştirmeli."

Programda gençlerin nasıl servet oluşturabileceği sorusunu yanıtlayan Memiş, para kazanmaktan önce kişinin kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Gençlere mutlaka bir hedef belirlemeleri çağrısında bulunan Memiş, üniversite diploması ve sertifika biriktirmenin tek başına başarıyı garanti etmediğini ifade etti. Küçük yaşlardan itibaren birikim alışkanlığı kazanılması gerektiğini belirten Memiş, tek bir gelir kaynağına bağlı kalmak yerine ek gelir oluşturmanın da önemli olduğunu aktardı.

"Evi olmayan araba almasın."

"Evi olmayan araba almasın."

Gençlerin kazandıkları parayı nasıl değerlendirmesi gerektiğine ilişkin önerilerde de bulunan Memiş, barınma ihtiyacının öncelikli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Evi olmayan araba farz değildir. Farz olan evdir. İlk önce barınma ihtiyacını gidermen lazım.'

Altın ve gümüşün uzun vadeli birikim açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Memiş, gençlere hedef belirleyerek hareket etmelerini önerdi. E-ticaret ve e-ihracatın sunduğu fırsatlara da değinen Memiş, dijital teknolojilerin gelir elde etmek amacıyla daha etkin kullanılabileceğini belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın