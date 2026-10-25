İslam Memiş 2026'ya Manipülasyon Yılı Dedi, 2027'de Piyasalarda Yeni Bir Dönem Başlayacağını Söyledi

Programda gençlerin nasıl servet oluşturabileceği sorusunu yanıtlayan Memiş, para kazanmaktan önce kişinin kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Gençlere mutlaka bir hedef belirlemeleri çağrısında bulunan Memiş, üniversite diploması ve sertifika biriktirmenin tek başına başarıyı garanti etmediğini ifade etti. Küçük yaşlardan itibaren birikim alışkanlığı kazanılması gerektiğini belirten Memiş, tek bir gelir kaynağına bağlı kalmak yerine ek gelir oluşturmanın da önemli olduğunu aktardı.