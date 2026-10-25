İslam Memiş 2026'ya Manipülasyon Yılı Dedi, 2027'de Piyasalarda Yeni Bir Dönem Başlayacağını Söyledi
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Finans analisti İslam Memiş, katıldığı bir YouTube programında 2026 yılını finansal piyasalar açısından manipülasyon yılı olarak niteledi. Memiş, 2027 için yeni yasa ve düzenlemelerin öne çıkacağını belirtirken yatırımcılara kazançtan çok varlıklarını korumaya odaklanmaları çağrısında bulundu. Programda gençlerin nasıl servet oluşturabileceği sorusuna da yanıt veren Memiş, ev ve araba konusunda dikkat çeken bir öneride bulundu.
Memiş 2026'yı manipülasyon yılı olarak niteledi.
"2027 için yeni bir çerçeve çizilecek."
"Yatırımcılar varlığını korumaya odaklanmalı."
"Gençler önce kendini geliştirmeli."
"Evi olmayan araba almasın."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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