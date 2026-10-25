Altında Düşüş Devam Eder mi? Türkiye 8 Ayda 82 Ton Altın Sattı, Rusya ve Kazakistan da Rezerv Azaltıyor
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Küresel altın piyasasında merkez bankaları farklı yönlere gidiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ile ağustos arasında 82 ton net altın satarken Rusya ve Kazakistan da rezervlerini azaltıyor, Polonya ise alımlarını sürdürüyor. Altın bu yılın ilk dokuz ayında dolar bazında yüzde 4,4 değer kaybetti. Polonyalı değerli metaller şirketi Mennica Skarbowa'nın Genel Müdürü Adam Stroniawski, satışların fiyatlara etkisini ve bireysel yatırımcıların ne yapabileceğini değerlendirdi.
Türkiye 82 ton altın sattı.
Rusya rezervini 62 ton azalttı.
Kazakistan altının payını düşürecek.
Polonya 700 tona yaklaştı.
Altın 2026'da değer kaybetti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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