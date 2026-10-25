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Altında Düşüş Devam Eder mi? Türkiye 8 Ayda 82 Ton Altın Sattı, Rusya ve Kazakistan da Rezerv Azaltıyor

Altında Düşüş Devam Eder mi? Türkiye 8 Ayda 82 Ton Altın Sattı, Rusya ve Kazakistan da Rezerv Azaltıyor

Rusya Merkez Bankası
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.10.2026 - 16:14
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Küresel altın piyasasında merkez bankaları farklı yönlere gidiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ocak ile ağustos arasında 82 ton net altın satarken Rusya ve Kazakistan da rezervlerini azaltıyor, Polonya ise alımlarını sürdürüyor. Altın bu yılın ilk dokuz ayında dolar bazında yüzde 4,4 değer kaybetti. Polonyalı değerli metaller şirketi Mennica Skarbowa'nın Genel Müdürü Adam Stroniawski, satışların fiyatlara etkisini ve bireysel yatırımcıların ne yapabileceğini değerlendirdi.

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Türkiye 82 ton altın sattı.

Türkiye 82 ton altın sattı.

Dünya Altın Konseyinin verilerine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026'nın ocak ile ağustos ayları arasında toplam 82 ton net altın satışı gerçekleştirdi. Satışların büyük bölümü yılın ilk çeyreğinde yapılırken TCMB temmuzda 1 ton altın sattı, ağustosta ise 3 tonluk net alımla rezervlerini yeniden artırmaya başladı.

Eylül sonu itibarıyla Merkez Bankasının resmî altın rezervi yaklaşık 795 tona, bu rezervin değeri ise 107,1 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası, 2026 para politikası kapsamında piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezervlerini güçlendirme stratejisini sürdüreceğini duyurdu.

Rusya rezervini 62 ton azalttı.

Rusya rezervini 62 ton azalttı.

Rusya'nın altın rezervleri eylülde yaklaşık 6,2 ton daha azalarak yılbaşından bu yana toplam 62 ton geriledi. Ülke benzer ölçekte bir altın satışını modern tarihinde en son 1998'de yapmış, üç ay içinde rezervinden 118 ton altın satmıştı.

Mennica Skarbowa'nın Genel Müdürü Adam Stroniawski, Rusya'nın satışlarını Ukrayna savaşı nedeniyle artan bütçe ve savunma harcamalarına bağladı. Rus altınının Londra piyasası dışında satıldığını belirten Stroniawski, Hong Kong üzerinden yapılan işlemlerde Çin Merkez Bankasının önemli bir alıcı olabileceğini ifade etti. Hong Kong'un ticaret verilerine göre ocak-temmuz döneminde bölgeye yaklaşık 100 ton Rus altını ulaştı ve bu miktar geçen yılın aynı döneminin yaklaşık üç katına denk geliyor.

Kazakistan altının payını düşürecek.

Kazakistan altının payını düşürecek.

Yılın ilk sekiz ayında dünyanın en büyük altın alıcıları arasında yer alan Kazakistan da rezerv politikasını değiştirmeye hazırlanıyor. Ülke, yıl sonuna kadar toplam rezervleri içinde altının payını yüzde 78'den yüzde 75'e indirmeyi hedefliyor.

Stroniawski'ye göre bu adım kâr elde etme ya da bütçe ihtiyaçlarını karşılama amacı taşıyabilir. Satışların zamana yayılacağını ve rezervdeki azalmanın sınırlı kalacağını belirten Stroniawski, küresel altın fiyatlarına belirgin bir yansıma olmayacağını öngörüyor.

Polonya 700 tona yaklaştı.

Polonya 700 tona yaklaştı.

Rusya ve Kazakistan'ın aksine Polonya altın alımlarına devam ediyor. Son yıllarda rezervlerini epey artıran Polonya Merkez Bankası 700 tonluk hedefine yaklaştı ve altın rezervleri bakımından dünyada 10. sırada bulunuyor.

Stroniawski, 700 ton hedefine ulaşılmasının alımların sona ereceği anlamına gelmediğini söyledi. Güçlü altın rezervlerinin ülkelerin kredi notlarını destekleyebileceğini ve ulusal para birimlerinin istikrarına katkı sağlayabileceğini de vurguladı.

Altın 2026'da değer kaybetti.

Altın 2026'da değer kaybetti.

Dünya Altın Konseyinin verilerine göre altın dolar bazında 2024'te yüzde 25,5, 2025'te yüzde 67,4 değer kazandı, 2026'nın ilk dokuz ayında ise yüzde 4,4 geriledi. Stroniawski, Rusya ve Kazakistan'ın kararlarının merkez bankaları arasında genel bir satış eğilimine işaret etmediğini belirtti. Kısa vadede düşüşler yaşanabileceğini, bunun uzun vadeli yükseliş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Birkaç yıl önce altın alan bireysel yatırımcıların son yükselişin ardından kârlarını realize etmeyi değerlendirebileceğini de söyleyen Stroniawski, merkez bankalarının altını temel bir rezerv varlığı olarak görmeyi sürdürdüğünü ve bunun uzun vadede fiyatları destekleyebileceğini vurguladı. Alım ve satım kararlarının fiyatların yönünü tek başına belirlemediğini de sözlerine ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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