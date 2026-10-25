Altında Düşüş Devam Eder mi? Türkiye 8 Ayda 82 Ton Altın Sattı, Rusya ve Kazakistan da Rezerv Azaltıyor

Dünya Altın Konseyinin verilerine göre altın dolar bazında 2024'te yüzde 25,5, 2025'te yüzde 67,4 değer kazandı, 2026'nın ilk dokuz ayında ise yüzde 4,4 geriledi. Stroniawski, Rusya ve Kazakistan'ın kararlarının merkez bankaları arasında genel bir satış eğilimine işaret etmediğini belirtti. Kısa vadede düşüşler yaşanabileceğini, bunun uzun vadeli yükseliş eğiliminin sona erdiği anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Birkaç yıl önce altın alan bireysel yatırımcıların son yükselişin ardından kârlarını realize etmeyi değerlendirebileceğini de söyleyen Stroniawski, merkez bankalarının altını temel bir rezerv varlığı olarak görmeyi sürdürdüğünü ve bunun uzun vadede fiyatları destekleyebileceğini vurguladı. Alım ve satım kararlarının fiyatların yönünü tek başına belirlemediğini de sözlerine ekledi.