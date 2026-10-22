Zenginler Altınlarını Bu Ülkeye Taşıyor: Kasalardaki Altın 800 Tonu Açtı

Kıymetli metal danışmanlık şirketi J. Rotbart & Co.'nun verileri, tablonun ne kadar hızlı değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Singapur'daki özel depolarda saklanan altın miktarı 2014'ten bu yana 16 katına çıktı ve 800 metrik tonun üzerine yükseldi. On yıl önce oldukça sınırlı kalan bu stok, bugün ülkeyi uluslararası yatırımcıların gözde adreslerinden biri yaptı.

Para akışında özellikle Avrupa merkezli fonların öne çıktığı belirtiliyor. Batılı yatırımcıların dijital depolama başvuruları ise yalnızca son bir yılda üç katına çıktı.

Talebin artışını hisseden tek kurum J. Rotbart & Co. değil. Indigo Precious Metals da Amerikalı ve Avrupalı müşterilerinden gelen fiziki altın saklama taleplerinin yüzde 25 arttığını açıkladı. Bu tablo, yatırımcıların birikimlerini tek bir coğrafyada tutmak yerine farklı ülkelere dağıtarak finansal risklere karşı güvence arayışını hızlandırdığını gösteriyor.

Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, büyük ekonomilerde borç yükünün ağırlaştığı bu dönemde altın, yatırımcıların ilk sığındığı liman olmayı sürdürüyor. Ancak bu kez dikkat çeken nokta, altının yalnızca alınması değil; nerede saklanacağının da başlı başına bir tercih meselesine dönüşmesi.