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Zenginler Altınlarını Bu Ülkeye Taşıyor: Kasalardaki Altın 800 Tonu Açtı

Zenginler Altınlarını Bu Ülkeye Taşıyor: Kasalardaki Altın 800 Tonu Açtı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 19:01
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Küresel jeopolitik gerilimler, büyüyen kamu borçları ve finansal belirsizlik, varlıklı yatırımcıların altınlarını nerede sakladığını değiştiriyor. ABD, Avrupa ve Orta Doğu'dan çıkan fiziki altınların yeni adresi Asya'nın finans merkezi Singapur oldu. Ülkedeki özel kasalarda tutulan altın miktarı 800 tonu aşarak rekor kırdı.

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Zenginler altınlarını Singapur'a taşımaya başladı. Kasadaki altın 800 tonu aştı.

Zenginler altınlarını Singapur'a taşımaya başladı. Kasadaki altın 800 tonu aştı.

Kıymetli metal danışmanlık şirketi J. Rotbart & Co.'nun verileri, tablonun ne kadar hızlı değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Singapur'daki özel depolarda saklanan altın miktarı 2014'ten bu yana 16 katına çıktı ve 800 metrik tonun üzerine yükseldi. On yıl önce oldukça sınırlı kalan bu stok, bugün ülkeyi uluslararası yatırımcıların gözde adreslerinden biri yaptı.

Para akışında özellikle Avrupa merkezli fonların öne çıktığı belirtiliyor. Batılı yatırımcıların dijital depolama başvuruları ise yalnızca son bir yılda üç katına çıktı.

Talebin artışını hisseden tek kurum J. Rotbart & Co. değil. Indigo Precious Metals da Amerikalı ve Avrupalı müşterilerinden gelen fiziki altın saklama taleplerinin yüzde 25 arttığını açıkladı. Bu tablo, yatırımcıların birikimlerini tek bir coğrafyada tutmak yerine farklı ülkelere dağıtarak finansal risklere karşı güvence arayışını hızlandırdığını gösteriyor.

Jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, büyük ekonomilerde borç yükünün ağırlaştığı bu dönemde altın, yatırımcıların ilk sığındığı liman olmayı sürdürüyor. Ancak bu kez dikkat çeken nokta, altının yalnızca alınması değil; nerede saklanacağının da başlı başına bir tercih meselesine dönüşmesi.

Singapur'un ağustos ayındaki altın ithalatı yüzde 44 artarak 171 tona ulaştı.

Singapur'un ağustos ayındaki altın ithalatı yüzde 44 artarak 171 tona ulaştı.

Artan talep, ülkedeki depolama altyapısına da doğrudan yansıyor. Silver Bullion şirketinin altı katlı tesisi, dünyada bir yılda üretilen altının yaklaşık yüzde 10'unu saklayabilecek kapasiteye sahip. Şirketin muhafaza ettiği varlıkların toplamı da 2020'nin başından bu yana üç katına çıkarak 8,6 tona ulaştı.

Singapur'un kıymetli maden ticaretindeki yükselişi ithalat rakamlarında da net biçimde görülüyor. Ülkenin ağustos ayındaki altın ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44 artarak 171 tona çıktı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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