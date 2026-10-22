Zenginler Altınlarını Bu Ülkeye Taşıyor: Kasalardaki Altın 800 Tonu Açtı
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Küresel jeopolitik gerilimler, büyüyen kamu borçları ve finansal belirsizlik, varlıklı yatırımcıların altınlarını nerede sakladığını değiştiriyor. ABD, Avrupa ve Orta Doğu'dan çıkan fiziki altınların yeni adresi Asya'nın finans merkezi Singapur oldu. Ülkedeki özel kasalarda tutulan altın miktarı 800 tonu aşarak rekor kırdı.
Zenginler altınlarını Singapur'a taşımaya başladı. Kasadaki altın 800 tonu aştı.
Singapur'un ağustos ayındaki altın ithalatı yüzde 44 artarak 171 tona ulaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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