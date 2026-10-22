22 Ekim Perşembe Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?
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Altın, perşembe sabahına sert bir düşüşle başladı. Ons altın 14 Ekim'den bu yana ilk kez 4.100 doların altına inerken gram altın yüzde 1'i aşan kayıpla 6.527 liraya geriledi. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 22 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları!
Çeyrek altın ne kadar? 22 Ekim altın fiyatları.
22 Ekim Perşembe altın düştü mü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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