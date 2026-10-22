22 Ekim Perşembe Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Sabahki satışın arkasında yine enerji piyasası var. Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait Shaybah sahasına düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği insansız hava aracı saldırısı, Brent petrolü son beş ayın zirvesine yakın seviyede tuttu. ABD'nin Suudi Arabistan'daki bazı büyükelçilik çalışanlarına ülkeden ayrılma talimatı verdiğine yönelik haberler de enerji piyasasındaki tedirginliği artırdı.

Petrolün pahalanması, enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalabileceği endişesini yeniden gündeme taşıdı. Bu da faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek faiz getirisi olmayan altını baskı altına aldı. Yatırımcıların bir kısmı altında kısa pozisyona yöneldi ve ons altın günlük bazda yüzde 1,3 civarında değer kaybederek 4.087 dolara kadar geriledi. Gümüşteki kayıp daha da sert oldu: Gram gümüş yüzde 2,7 düşüşle 89,92 liraya indi.

Altın yükselecek mi? Altın fiyatlarında kritik tarih

Piyasaların asıl odağı ise gelecek hafta. ABD Merkez Bankası Fed, Başkan Kevin Warsh yönetiminde 27-28 Ekim'de toplanacak. Fed'in bu toplantıda faizi sabit bırakması beklenirken yatırımcılar aralık ayında olası bir faiz artırımını fiyatlamaya başladı. Toplantıya kadar hem onsta hem de gram altında dalgalı bir seyir sürebilir.