article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
22 Ekim Perşembe Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

22 Ekim Perşembe Altın Fiyatları: Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 08:49
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Altın, perşembe sabahına sert bir düşüşle başladı. Ons altın 14 Ekim'den bu yana ilk kez 4.100 doların altına inerken gram altın yüzde 1'i aşan kayıpla 6.527 liraya geriledi. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira oldu? İşte 22 Ekim Perşembe güncel altın fiyatları!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çeyrek altın ne kadar? 22 Ekim altın fiyatları.

Çeyrek altın ne kadar? 22 Ekim altın fiyatları.

Dün sabah 6.569 liradan satılan gram altın, perşembe gününe 6.527 lira seviyesinden başladı. Kayıp ilk bakışta küçük görünse de günlük bazda yüzde 1,08'e ulaştı ve gram altın bir gecede 71 lira kadar değer kaybetti. Çeyrek altın da bu düşüşten payını aldı: Dün 10.750 lira olan satış fiyatı bu sabah 10.679 liraya indi. Ziynet tarafında en sert gerileme yüzde 1,29 ile 22 ayar bilezikte yaşandı. Bigpara'nın 22 Ekim Perşembe saat 08.06 verilerine göre serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

  • ### Gram altın ne kadar?

  • Alış 6.526,84 TL / Satış 6.527,76 TL

  • ### Çeyrek altın ne kadar?

  • Alış 10.612 TL / Satış 10.679 TL

  • ### Yarım altın ne kadar?

  • Alış 21.224 TL / Satış 21.352 TL

  • ### Tam altın ne kadar?

  • Alış 42.082,75 TL / Satış 42.912,97 TL

  • ### Cumhuriyet altını ne kadar?

  • Alış 42.317 TL / Satış 42.567 TL

  • Reşat altını: Alış 42.349,47 TL / Satış 42.599,95 TL

  • Ata altın: Alış 43.397,83 TL / Satış 44.492,59 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 5.930 TL / Satış 5.981 TL

  • 18 ayar altın (gram): Satış 4.765,27 TL

  • Has altın: Alış 6.494,20 TL / Satış 6.495,12 TL

  • Ons altın: Alış 4.086,87 dolar / Satış 4.087,42 dolar

  • Gümüş (gram): Alış 89,83 TL / Satış 89,92 TL

22 Ekim Perşembe altın düştü mü?

22 Ekim Perşembe altın düştü mü?

Sabahki satışın arkasında yine enerji piyasası var. Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'ya ait Shaybah sahasına düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği insansız hava aracı saldırısı, Brent petrolü son beş ayın zirvesine yakın seviyede tuttu. ABD'nin Suudi Arabistan'daki bazı büyükelçilik çalışanlarına ülkeden ayrılma talimatı verdiğine yönelik haberler de enerji piyasasındaki tedirginliği artırdı.

Petrolün pahalanması, enflasyonun beklenenden uzun süre yüksek kalabileceği endişesini yeniden gündeme taşıdı. Bu da faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisini güçlendirerek faiz getirisi olmayan altını baskı altına aldı. Yatırımcıların bir kısmı altında kısa pozisyona yöneldi ve ons altın günlük bazda yüzde 1,3 civarında değer kaybederek 4.087 dolara kadar geriledi. Gümüşteki kayıp daha da sert oldu: Gram gümüş yüzde 2,7 düşüşle 89,92 liraya indi.

Altın yükselecek mi? Altın fiyatlarında kritik tarih

Piyasaların asıl odağı ise gelecek hafta. ABD Merkez Bankası Fed, Başkan Kevin Warsh yönetiminde 27-28 Ekim'de toplanacak. Fed'in bu toplantıda faizi sabit bırakması beklenirken yatırımcılar aralık ayında olası bir faiz artırımını fiyatlamaya başladı. Toplantıya kadar hem onsta hem de gram altında dalgalı bir seyir sürebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın