Ekonomist Muhammet Bayram Gram Altın İçin Yıl Sonu Rakamını Açıkladı
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Altın yatırımcısının gözü yıl sonu fiyatlarında. Ekonomist Muhammet Bayram, gram altın için 2026 yıl sonu beklentisini 8 bin TL olarak açıkladı. Bayram'a göre bu seviyeye ulaşılması, küresel cephede birkaç kritik gelişmenin gerçekleşmesine bağlı.
Yıl başında 8 bin 500 TL'ye kadar konuşulan gram altın, şimdi 6 bin 500 TL civarında yatay seyrediyor.
Ekonomist Muhammet Bayram, gram altının 8 bin TL'yi görmesi için gereken şartları tek tek sıraladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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