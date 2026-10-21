Ekonomist Muhammet Bayram Gram Altın İçin Yıl Sonu Rakamını Açıkladı

Yılın ilk aylarında piyasada gram altın için 8 bin ile 8 bin 500 TL arasında tahminler dile getiriliyordu. Ancak küresel tarafta işler beklendiği gibi gitmedi. Bayram, gram altının bir dönem 6 bin TL'nin altına kadar indiğini, buna karşın düşüşün derinleşmediğini ve fiyatların bir süredir 6 bin 500 TL civarında yatay bir seyir izlediğini hatırlattı.

Gerilemenin arkasında doların güçlenmesi var. Yılın başında 1,20 seviyesinde bulunan euro-dolar paritesi, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizle birlikte dolar lehine döndü. Güçlenen dolar ve yükselen faizler yatırımcıyı getiri sağlayan faizli araçlara yöneltti, bu da altın fiyatlarını aşağı çekti.

Fed cephesinde ise tablo son günlerde belirgin şekilde değişti. Piyasalar bir süre önce Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 90 civarında fiyatlarken, bu oran son gelişmelerle yüzde 16'ya kadar geriledi. Ekonomist Muhammet Bayram, petrol fiyatlarının düşmesi halinde Fed'in faiz artırımına gitmeyebileceğini vurguladı.