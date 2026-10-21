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Ekonomist Muhammet Bayram Gram Altın İçin Yıl Sonu Rakamını Açıkladı

Ekonomist Muhammet Bayram Gram Altın İçin Yıl Sonu Rakamını Açıkladı

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
21.10.2026 - 16:31
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Altın yatırımcısının gözü yıl sonu fiyatlarında. Ekonomist Muhammet Bayram, gram altın için 2026 yıl sonu beklentisini 8 bin TL olarak açıkladı. Bayram'a göre bu seviyeye ulaşılması, küresel cephede birkaç kritik gelişmenin gerçekleşmesine bağlı.

Kaynak: CNN Türk / Buse Güngör

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Yıl başında 8 bin 500 TL'ye kadar konuşulan gram altın, şimdi 6 bin 500 TL civarında yatay seyrediyor.

Yıl başında 8 bin 500 TL'ye kadar konuşulan gram altın, şimdi 6 bin 500 TL civarında yatay seyrediyor.

Yılın ilk aylarında piyasada gram altın için 8 bin ile 8 bin 500 TL arasında tahminler dile getiriliyordu. Ancak küresel tarafta işler beklendiği gibi gitmedi. Bayram, gram altının bir dönem 6 bin TL'nin altına kadar indiğini, buna karşın düşüşün derinleşmediğini ve fiyatların bir süredir 6 bin 500 TL civarında yatay bir seyir izlediğini hatırlattı.

Gerilemenin arkasında doların güçlenmesi var. Yılın başında 1,20 seviyesinde bulunan euro-dolar paritesi, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizle birlikte dolar lehine döndü. Güçlenen dolar ve yükselen faizler yatırımcıyı getiri sağlayan faizli araçlara yöneltti, bu da altın fiyatlarını aşağı çekti.

Fed cephesinde ise tablo son günlerde belirgin şekilde değişti. Piyasalar bir süre önce Fed'in ekim ayında faiz artırma ihtimalini yüzde 90 civarında fiyatlarken, bu oran son gelişmelerle yüzde 16'ya kadar geriledi. Ekonomist Muhammet Bayram, petrol fiyatlarının düşmesi halinde Fed'in faiz artırımına gitmeyebileceğini vurguladı.

Ekonomist Muhammet Bayram, gram altının 8 bin TL'yi görmesi için gereken şartları tek tek sıraladı.

Ekonomist Muhammet Bayram, gram altının 8 bin TL'yi görmesi için gereken şartları tek tek sıraladı.

Muhammet Bayram'ın 2026 yıl sonu için öngördüğü 8 bin TL, bugünkü 6 bin 500 TL civarındaki seviyeye göre yaklaşık yüzde 23'lük bir yükselişe karşılık geliyor. Peki gram altının 8 bin lirayı görmesi için gerekli olan şey ne?

Ekonomist Muhammet Bayram şöyle sıraladı:

  • Rusya-Ukrayna savaşı ile Orta Doğu'daki çatışmaların sona ermesi,

  • Petrol fiyatlarının gerilemesi,

  • Doların değer kaybetmesi,

  • Fed'in faiz politikasında yön değişikliği.

Değerlendirmede ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 5 bin dolara çıkabileceğine yönelik tahminlere de dikkat çekildi. Bayram, döviz kurlarındaki artışın ve enflasyon beklentilerinin de gram altın fiyatını yukarı taşıyabilecek unsurlar arasında olduğunu belirtti.

2026'da altının güvenli liman niteliğinin tartışılır hale geldiğini söyleyen ekonomist, 2027'de altının yeniden öne çıkabileceğini düşünüyor. Gerekçeleri arasında merkez bankalarının rezervlerine altın eklemeyi sürdürmesi, yatırımcı ilgisinin devam etmesi, kripto varlıklar ile borsaların beklenen getiriyi sunamaması ve savaşların ekonomiler için taşınamaz bir maliyete dönüşmesi yer alıyor.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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