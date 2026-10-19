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Gram Altın Ne Kadar? 19 Ekim Altın Fiyatları Belli Oldu

Gram Altın Ne Kadar? 19 Ekim Altın Fiyatları Belli Oldu

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
19.10.2026 - 10:43
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Altın piyasası yeni haftaya alıcılı başladı. Cuma gününü 6.633 lira civarında kapatan gram altın, pazartesi sabahı yükselişle başladı. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları!

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Gram altın ne kadar? 19 Ekim altın fiyatları.

Gram altın ne kadar? 19 Ekim altın fiyatları.

Hafta sonunu yatay geçiren altın, piyasaların açılmasıyla birlikte yeniden yukarı yöneldi. Kapalıçarşı'da ve kuyumcularda tabelalar sabahın erken saatlerinde güncellenirken en sert hareket gram ve has altında görüldü. Ziynet altınlarında ise artış yüzde 0,3 civarında kaldı. Bigpara'nın 19 Ekim Pazartesi saat 10.06 verilerine göre serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın: Alış 6.667,68 TL / Satış 6.668,70 TL

  • Çeyrek altın: Alış 10.814 TL / Satış 10.881 TL

  • Yarım altın: Alış 21.628 TL / Satış 21.756 TL

  • Tam altın: Alış 42.248,28 TL / Satış 43.081,56 TL

  • Cumhuriyet altını: Alış 43.143 TL / Satış 43.384 TL

  • Reşat altını: Alış 43.175,47 TL / Satış 43.416,95 TL

  • Ata altın: Alış 43.568,54 TL / Satış 44.667,38 TL

  • 22 ayar bilezik (gram): Alış 6.034 TL / Satış 6.088 TL

  • 18 ayar altın (gram): Satış 4.868,15 TL

  • 14 ayar altın (gram): Satış 4.826,50 TL

  • Gremse altın: Alış 105.620,70 TL / Satış 108.034,28 TL

  • Beşli altın: Alış 213.881,93 TL / Satış 218.050,83 TL

  • Has altın: Alış 6.634,35 TL / Satış 6.635,36 TL

  • Ons altın: Alış 4.185,36 dolar / Satış 4.185,99 dolar

Ons altında gözler Fed'in ekim ayı faiz kararına çevrildi.

Ons altında gözler Fed'in ekim ayı faiz kararına çevrildi.

Yükselişin arkasında küresel piyasalardaki beklentiler var. Ons altın Asya seansında 4.158 ile 4.187 dolar arasında dalgalandı, sabah saatlerinde yüzde 0,47 artışla 4.185 dolara ulaştı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası Fed'in ekim ayında açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. Faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi, getiri sağlamayan altını yeniden cazip hale getiriyor.

Petrol fiyatlarındaki gerileme de denklemin bir parçası. Enerji fiyatlarının düşmesi enflasyon baskısını hafifletebileceği için Fed'in elini rahatlatabileceği yorumları yapılıyor. Teknik tarafta 4.240 dolar ilk direnç olarak izlenirken, olası bir geri çekilmede 4.060 dolar destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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