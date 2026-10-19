Gram Altın Ne Kadar? 19 Ekim Altın Fiyatları Belli Oldu
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Altın piyasası yeni haftaya alıcılı başladı. Cuma gününü 6.633 lira civarında kapatan gram altın, pazartesi sabahı yükselişle başladı. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Ekim Pazartesi güncel altın fiyatları!
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Gram altın ne kadar? 19 Ekim altın fiyatları.
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Ons altında gözler Fed'in ekim ayı faiz kararına çevrildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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