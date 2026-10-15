Dünyaca Ünlü Banka Altın Fiyatları İçin Tarih Verdi
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Altın fiyatlarının ne olacağı merak ediliyor. Altın yükselecek mi, düşecek mi? Ons fiyatı 4.075 dolara gerileyen altın için dünyanın en etkili ekonomi gazetelerinden Financial Times'tan dikkat çeken bir analiz geldi. Gazeteye konuşan yatırım yöneticilerine göre sarı metal, ocak ayında gördüğü 5.500 doların üzerindeki zirveyi önümüzdeki 1-2 yıl içinde geride bırakabilir.
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Dünyaca ünlü banka altın fiyatları için tarih verdi.
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Merkez bankaları eylülde 63 ton altın aldı, Çin'in rezervi 2.410 tona ulaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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