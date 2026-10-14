İslam Memiş Altın Fiyatları İçin Kritik Saati Açıkladı

ABD'nin merakla beklenen enflasyon verisi bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,6 civarında gelmesi bekleniyor. İslam Memiş'e göre bu oran, altın ve gümüşün kısa vadede hangi yöne gideceğini belirleyecek eşik olacak.

Haber Global yayınında konuşan İslam Memiş, verinin beklentiyi aşması halinde Fed'in faiz artırımına gitme ihtimalinin güçleneceğine dikkat çekiyor. Faiz artışı beklentisi dolara güç verirken değerli metalleri zorluyor. Böyle bir tabloda altın ve gümüş fiyatlarında baskının artabileceğini, düşüş eğiliminin sürebileceğini belirtiyor.

Madalyonun diğer yüzünde ise daha iyimser bir senaryo var. Enflasyonun yüzde 3,6'nın altında kalması, faiz artırımı endişelerini hafifletecek bir gelişme olur. Memiş'e göre bu durumda altın ve gümüşte bir miktar rahatlama görülebilir.