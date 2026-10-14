İslam Memiş Altın Fiyatları İçin Kritik Saati Açıkladı
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Altın ve gümüş yatırımcısının gözü bugün saat 15.30'da ABD'den gelecek enflasyon verisinde. Finans uzmanı İslam Memiş, kritik saate işaret ederek altın fiyatlarına dair tahminini paylaştı. İslam Memiş, verinin piyasa beklentisinin üzerinde ya da altında gelmesine göre değerli metallerde iki farklı tablo oluşabileceğini söyledi.
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İslam Memiş'ten saat 15.30 uyarısı.
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Dolarda 50 TL beklentisi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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