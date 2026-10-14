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İslam Memiş Altın Fiyatları İçin Kritik Saati Açıkladı

İslam Memiş Altın Fiyatları İçin Kritik Saati Açıkladı

Dolar Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 13:22
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Altın ve gümüş yatırımcısının gözü bugün saat 15.30'da ABD'den gelecek enflasyon verisinde. Finans uzmanı İslam Memiş, kritik saate işaret ederek altın fiyatlarına dair tahminini paylaştı. İslam Memiş, verinin piyasa beklentisinin üzerinde ya da altında gelmesine göre değerli metallerde iki farklı tablo oluşabileceğini söyledi.

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İslam Memiş'ten saat 15.30 uyarısı.

İslam Memiş'ten saat 15.30 uyarısı.

ABD'nin merakla beklenen enflasyon verisi bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak. Piyasalarda yıllık enflasyonun yüzde 3,6 civarında gelmesi bekleniyor. İslam Memiş'e göre bu oran, altın ve gümüşün kısa vadede hangi yöne gideceğini belirleyecek eşik olacak.

Haber Global yayınında konuşan İslam Memiş, verinin beklentiyi aşması halinde Fed'in faiz artırımına gitme ihtimalinin güçleneceğine dikkat çekiyor. Faiz artışı beklentisi dolara güç verirken değerli metalleri zorluyor. Böyle bir tabloda altın ve gümüş fiyatlarında baskının artabileceğini, düşüş eğiliminin sürebileceğini belirtiyor.

Madalyonun diğer yüzünde ise daha iyimser bir senaryo var. Enflasyonun yüzde 3,6'nın altında kalması, faiz artırımı endişelerini hafifletecek bir gelişme olur. Memiş'e göre bu durumda altın ve gümüşte bir miktar rahatlama görülebilir.

Dolarda 50 TL beklentisi.

Dolarda 50 TL beklentisi.

İslam Memiş'in dikkat çektiği bir diğer başlık kur tarafı. Dolar/TL şu sıralar 49,39 seviyesinde bulunuyor. Memiş, kurun ay sonuna kadar 50 lira seviyesine yerleşebileceğini düşünüyor. Euro/dolar paritesinde ise 1,12 seviyesi izleniyor.

Haftanın geri kalanında da takvim yoğun. Yarın yine saat 15.30'da ABD'de üretici fiyatları (ÜFE) verisi açıklanacak. Cuma sabahı Fed Başkanı'nın konuşması takip edilecek, aynı günün akşamında ise kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. 

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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