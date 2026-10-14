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Altında Kritik Saat 15.30! Altın Ne Kadar?

Altında Kritik Saat 15.30! Altın Ne Kadar?

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.10.2026 - 11:02
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Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününe hafif düşüşle başladı. Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmak isteyenler 'Altın bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Spot piyasada gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,38 değer kaybederek 6.581 lira seviyesine indi. Yatırımcıların gözü ise saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisinde.

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14 Ekim altın fiyatları: Altın ne kadar?

14 Ekim altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları belli oldu. İşte altında son durum!

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.581,68 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10.744 TL

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın fiyatı 21.481 TL

Tam altın ne kadar?

Tam altın fiyatı 43.021,70 TL

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını fiyatı 42.837 TL

Altın yükseldi mi? Altın düştü mü?

Altın yükseldi mi? Altın düştü mü?

Altın fiyatları 14 Ekim 2026 Çarşamba gününe düşüşle başladı. Piyasadaki temkinli havanın arkasında ABD'de açıklanacak eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) var. Analistler, enflasyonun beklenenden yumuşak gelmesi halinde Fed üzerindeki faiz artırımı baskısının hafifleyebileceğini, bunun da altına yukarı yönlü yeni bir ivme kazandırabileceğini belirtiyor. Vadeli piyasalar, Fed'in bu ay faizi sabit tutma olasılığını yüzde 77, aralıkta artırıma gitme ihtimalini ise yüzde 88 olarak fiyatlıyor.

ABD’de tüketici fiyat endeksi verisinin bugün TSİ 15.30’da açıklanması bekleniyor.

15 Ekim Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamları da haftanın kritik başlıkları arasında. Orta Doğu'da ise Husilerin Saudi Aramco'nun Dahran'daki idari binasına düzenlediği saldırı, güvenli liman talebini canlı tutuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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