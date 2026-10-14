Altında Kritik Saat 15.30! Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları 14 Ekim 2026 Çarşamba gününe düşüşle başladı. Piyasadaki temkinli havanın arkasında ABD'de açıklanacak eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) var. Analistler, enflasyonun beklenenden yumuşak gelmesi halinde Fed üzerindeki faiz artırımı baskısının hafifleyebileceğini, bunun da altına yukarı yönlü yeni bir ivme kazandırabileceğini belirtiyor. Vadeli piyasalar, Fed'in bu ay faizi sabit tutma olasılığını yüzde 77, aralıkta artırıma gitme ihtimalini ise yüzde 88 olarak fiyatlıyor.

ABD’de tüketici fiyat endeksi verisinin bugün TSİ 15.30’da açıklanması bekleniyor.

15 Ekim Perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış rakamları da haftanın kritik başlıkları arasında. Orta Doğu'da ise Husilerin Saudi Aramco'nun Dahran'daki idari binasına düzenlediği saldırı, güvenli liman talebini canlı tutuyor.