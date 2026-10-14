Altında Kritik Saat 15.30! Altın Ne Kadar?
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Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününe hafif düşüşle başladı. Altın yatırımcısı ve altına yatırım yapmak isteyenler 'Altın bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Spot piyasada gram altın sabah saatlerinde yüzde 0,38 değer kaybederek 6.581 lira seviyesine indi. Yatırımcıların gözü ise saat 15.30'da açıklanacak ABD enflasyon verisinde.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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