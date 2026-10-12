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Bir Ülke 23 Aydır Altın Topluyor! Altın Fiyatları Bir Haftanın Zirvesini Gördü

Bir Ülke 23 Aydır Altın Topluyor! Altın Fiyatları Bir Haftanın Zirvesini Gördü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 10:24
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Altın, yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. 12 Ekim altın fiyatları belli oldu. Yatırımcı 'Altın ne kadar?' sorusunun yanıtını ararken gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altında yeni fiyatlar dikkat çekti. Öte yandan Çin Merkez Bankası'nın 23 aydır kesintisiz süren alımları da fiyatlara destek verdiği de ortaya çıktı.

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Altın bir haftanın zirvesini gördü.

Altın bir haftanın zirvesini gördü.

Geçen haftayı 4 bin 194 dolardan kapatan ons altın, pazartesi sabahı Asya seansında hızlı bir çıkışla 4 bin 217 doları test etti. Saat 06.00 itibarıyla 4 bin 205 dolardan işlem gören ons, ilerleyen saatlerde gelen satışlarla 4.187 dolar seviyesine indi ve günlük bazda yüzde 0,2 civarında sınırlı bir kayba döndü.

İç piyasada da tablo farklı değil. Güne 6 bin 670 liradan başlayan spot gram altın, onstaki geri çekilmeyle birlikte 6 bin 641 liraya geriledi. Dolar/TL'nin 49,34 seviyesinde yatay seyretmesi, gram altındaki hareketin neredeyse tamamen ons fiyatından kaynaklandığını gösteriyor.

Teknik tarafta analistlerin işaret ettiği ilk direnç bölgesi 4 bin 200 ile 4 bin 230 dolar arası. Ons bu bandın üzerine kalıcı biçimde yerleşemediği sürece sabah görülen zirvenin yeniden aşılması kolay görünmüyor.

12 Ekim Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

12 Ekim Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?

Piyasa verilerine göre 12 Ekim Pazartesi itibarıyla güncel altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.641 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10.841 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21.682 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 43.232 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44.600 TL

Ata altın fiyatı

Ata altın 44.823 TL

22 ayar bilezik (gram) fiyatı 6.047 TL

14 ayar altın (gram) fiyatı 3.779 TL

Çeyrek altında alış fiyatı 10.597 lira seviyesinde bulunuyor. Alış ile satış arasındaki yaklaşık 244 liralık fark, kısa vadeli al-sat yapmayı düşünenlerin hesaba katması gereken bir maliyet.

Altın neden yükseldi? Çin Merkez Bankası eylülde 23 ton aldı, gözler çarşamba verisinde.

Altın neden yükseldi? Çin Merkez Bankası eylülde 23 ton aldı, gözler çarşamba verisinde.

Yükselişin arkasında birkaç etken öne çıkıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,22 civarına gerilemesi, faiz getirisi olmayan altını yatırımcı gözünde yeniden cazip hale getirdi. Petrol fiyatlarının yüzde 1,5 düşüşle varil başına 103 dolar civarına inmesi de enflasyon baskısının hafifleyebileceği ve faiz artırımı beklentilerinin zayıflayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi.

Talep cephesinde ise Çin Merkez Bankası dikkat çekiyor. Banka eylül ayında yaklaşık 23 ton altın alarak alım serisini aralıksız 23. aya taşıdı. Merkez bankalarının bu istikrarlı talebi, sert düşüşlerde fiyatlara taban oluşturan en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

Haftanın kritik verisi ise çarşamba günü gelecek. ABD'de açıklanacak eylül ayı tüketici fiyat endeksi için beklenti, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,4 artış yönünde. Verinin tahminlerin üzerinde gelmesi, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirerek altını baskı altına alabilir. Daha ılımlı bir enflasyon rakamı ise faiz indirimi umutlarını canlandırıp onsu 4.230 dolarlık direncin üzerine taşıyabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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