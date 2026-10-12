Bir Ülke 23 Aydır Altın Topluyor! Altın Fiyatları Bir Haftanın Zirvesini Gördü

Geçen haftayı 4 bin 194 dolardan kapatan ons altın, pazartesi sabahı Asya seansında hızlı bir çıkışla 4 bin 217 doları test etti. Saat 06.00 itibarıyla 4 bin 205 dolardan işlem gören ons, ilerleyen saatlerde gelen satışlarla 4.187 dolar seviyesine indi ve günlük bazda yüzde 0,2 civarında sınırlı bir kayba döndü.

İç piyasada da tablo farklı değil. Güne 6 bin 670 liradan başlayan spot gram altın, onstaki geri çekilmeyle birlikte 6 bin 641 liraya geriledi. Dolar/TL'nin 49,34 seviyesinde yatay seyretmesi, gram altındaki hareketin neredeyse tamamen ons fiyatından kaynaklandığını gösteriyor.

Teknik tarafta analistlerin işaret ettiği ilk direnç bölgesi 4 bin 200 ile 4 bin 230 dolar arası. Ons bu bandın üzerine kalıcı biçimde yerleşemediği sürece sabah görülen zirvenin yeniden aşılması kolay görünmüyor.