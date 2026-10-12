Bir Ülke 23 Aydır Altın Topluyor! Altın Fiyatları Bir Haftanın Zirvesini Gördü
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Altın, yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. 12 Ekim altın fiyatları belli oldu. Yatırımcı 'Altın ne kadar?' sorusunun yanıtını ararken gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altında yeni fiyatlar dikkat çekti. Öte yandan Çin Merkez Bankası'nın 23 aydır kesintisiz süren alımları da fiyatlara destek verdiği de ortaya çıktı.
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Altın bir haftanın zirvesini gördü.
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12 Ekim Altın Fiyatları: Altın Ne Kadar?
Altın neden yükseldi? Çin Merkez Bankası eylülde 23 ton aldı, gözler çarşamba verisinde.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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