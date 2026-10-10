Altın Haftayı Yükselişle Kapattı: 10 Ekim Altın Fiyatları

Gram altın, hafta boyunca yüzde 0,48 değer kazandı. Aynı dönemde dolar/TL yüzde 0,63 yükselirken avro/TL yüzde 0,39 geriledi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 0,03 düştü. Cumhuriyet altını yüzde 0,14, çeyrek altın ise yüzde 0,21 artışla haftayı kapattı.

Gram altının lira cinsinden prim yapmasında dolar kurundaki hareketin payı büyük. Gram altın yurt içinde hem ons altın fiyatına hem de dolar/TL kuruna bağlı olarak şekilleniyor. Dolardaki yükseliş, ons altının sakin seyrettiği günlerde bile gram fiyatını yukarı çekebiliyor.

Kuyumcu, banka ve kapalıçarşı fiyatları arasında alış satış farkları oluşabiliyor. Özellikle çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında bu fark gün içinde değişebiliyor. Piyasalar hafta sonu kapalı olduğu için fiyatlar yeni haftanın açılışına kadar büyük ölçüde sabit kalıyor.