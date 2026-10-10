article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Altın Haftayı Yükselişle Kapattı: 10 Ekim Altın Fiyatları

Altın Haftayı Yükselişle Kapattı: 10 Ekim Altın Fiyatları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 08:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

10 Ekim altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapandı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının yanı sıra ons altının da hafta sonu fiyatları belli oldu. İşte altında son durum!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Altın bugün ne kadar?

Altın bugün ne kadar?

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle toparlanan altın, haftanın son işlem gününe yükselişle girdi. Cuma sabahı 6 bin 630 lira civarında seyreden gram altın, hafta sonu fiyat tablosunda 6 bin 644 lira seviyesine yerleşti. İşte 10 Ekim 2026 itibarıyla alış ve satış fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın alışta 6.643,95 TL, satışta 6.644,78 TL.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın alışta 10.630,32 TL, satışta 10.864,21 TL.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alışta 21.194,21 TL, satışta 21.728,42 TL.

Tam altın ne kadar?

Tam altın alışta 43.206 TL, satışta 43.719 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını alışta 42.521,30 TL, satışta 43.323,95 TL.

22 ayar bilezik ne kadar?

22 ayar bilezik gramı alışta 6.046,80 TL, satışta 6.286,90 TL.

Ons altın ne kadar?

Ons altın alışta 4.191,58 dolar, satışta 4.196,91 dolar.

Altın haftayı yükselişle kapattı.

Altın haftayı yükselişle kapattı.

Gram altın, hafta boyunca yüzde 0,48 değer kazandı. Aynı dönemde dolar/TL yüzde 0,63 yükselirken avro/TL yüzde 0,39 geriledi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 0,03 düştü. Cumhuriyet altını yüzde 0,14, çeyrek altın ise yüzde 0,21 artışla haftayı kapattı.

Gram altının lira cinsinden prim yapmasında dolar kurundaki hareketin payı büyük. Gram altın yurt içinde hem ons altın fiyatına hem de dolar/TL kuruna bağlı olarak şekilleniyor. Dolardaki yükseliş, ons altının sakin seyrettiği günlerde bile gram fiyatını yukarı çekebiliyor.

Kuyumcu, banka ve kapalıçarşı fiyatları arasında alış satış farkları oluşabiliyor. Özellikle çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınında bu fark gün içinde değişebiliyor. Piyasalar hafta sonu kapalı olduğu için fiyatlar yeni haftanın açılışına kadar büyük ölçüde sabit kalıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın