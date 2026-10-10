Altın Haftayı Yükselişle Kapattı: 10 Ekim Altın Fiyatları
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10 Ekim altın fiyatları yakından takip ediliyor. Altın fiyatları haftayı yükselişle kapandı. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının yanı sıra ons altının da hafta sonu fiyatları belli oldu. İşte altında son durum!
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Altın bugün ne kadar?
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Altın haftayı yükselişle kapattı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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