Telefonumuz Titremediği Halde Neden Cebimizde Titreşim Hissediyoruz?
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Telefonunuz cebinizde titremiş gibi hissedip çıkardığınızda ekranda hiçbir bildirim görmediğiniz oldu mu? Hayalet titreşim denen bu deneyim sanıldığından çok daha yaygın. Massachusetts'teki bir tıp merkezinde sağlık çalışanlarıyla yapılan ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i bunu yaşadığını söyledi. Araştırmacılar bu hissi bir hastalıktan çok beynin yanlış alarmı olarak tanımlıyor.
Sağlık çalışanlarına uygulanan ankette her on kişiden yedisi hayalet titreşim yaşadı
Titreşim hissi en çok öğrencilerde ve asistan doktorlarda görüldü
Beyin deri üzerindeki temas bilgisini sürekli eliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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