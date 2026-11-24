Çalışmada hayalet titreşimler en sık tıp öğrencilerinde ve asistan doktorlarda ortaya çıktı. Hissin sıklığı, cihazın ne kadar kullanıldığıyla da bağlantılıydı. Telefonu ya da çağrı cihazını bedeninin yakınında taşıyan ve sık kullanan kişiler bunu daha çok yaşadı.

Genç doktorlar çoğu zaman kemer hizasındaki titreşimi bir çağrı sanıyor. Cihaza bakıp hiçbir mesaj olmadığını görüyorlar. Bir üroloji asistanı bunun genellikle bilgisayarının başında otururken olduğunu, bir şey hissettiğini ama ortada hiçbir şey olmadığını anlatıyor.

Çağrıya hemen yanıt vermek asistanlar için büyük önem taşıyor. Kıdemli hekimler çağrıyı kaçırdığında sonuçlar daha hafif oluyor. Araştırmacılar, bu baskının genç doktorları hayalet sinyallere karşı daha tetikte tuttuğunu düşünüyor.