Almila Ada, kızına Yasemin Lia adını verdi. Paylaşımında 'Yasemin kokulu canım kızımız Yasemin Lia, hoş geldin.' ifadelerini kullanan oyuncunun paylaşımına İsmail Ege Şaşmaz, Özge Ulusoy, Fulya Zenginer, Esra Ruşan, İclal Aydın ve Veda Yurtsever gibi ünlü isimler de beğeni ya da yorumla ortak oldu.