Üç Kız Kardeş'in Dönüş'ü Kızını Kucağına Aldı: Bebeğine Verdiği İsim Gündem Oldu
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Üç Kız Kardeş dizisindeki Dönüş karakteriyle tanınan oyuncu Almila Ada, anne oldu. Ada, eşi İhsan Çilsal ile kız bebeklerini kucakladığını sosyal medya hesabından duyurdu ve bebeğinin adını paylaştı.
Almila Ada, Üç Kız Kardeş'in Dönüş'üyle tanınan bir oyuncu.
Almila Ada, 6 yıllık ilişkisinin ardından İhsan Çilsal ile evlenmişti.
Almila Ada, kız bebeğini kucakladığı kareleri paylaştı.
Bebeğin adı Yasemin Lia oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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