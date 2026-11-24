Milyoner'de 1 Milyon TL'lik Cumhurbaşkanı Sorusunda Son Kararını Verdi: Yarışmacı 300 Bin TL ile Veda Etti!
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ATV'nin Cem Öğretir sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, 1 milyon TL'lik cumhurbaşkanları sorusuyla yeniden gündemde. 500 bin TL'yi geçerek büyük ödüle bir adım kalan Berker Yıldız, elinde joker hakkı kalmadığı için kararı tek başına vermek zorunda kaldı. Uzun uzun düşündükten sonra işaretlediği şık stüdyoda büyük heyecan yarattı.
Berker Yıldız, Cem Öğretir'in sunduğu Milyoner'de 500 bin TL'lik soruyu geçerek 12. soruya kadar ilerledi.
Isparta'yı işaretleyen Berker Yıldız, doğru cevabın Rize çıktığı soruda 300 bin TL ile programa veda etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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