ATV ekranında Cem Öğretir'in sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster, son haftalarda 1 milyon TL basamağına kadar gelip orada takılan yarışmacılarla konuşuluyor. Önce bir genç yarışmacıyı 1 milyon TL'den eden satranç sorusu, ardından jokeri kalmadığı hâlde çekilmeyip peygamber sorusunda elenen yarışmacı bu basamağın ne kadar zor olduğunu bir kez daha göstermişti.

Berker Yıldız da bu isimlerin ardından 500 bin TL değerindeki soruyu doğru yanıtlayarak yarışmanın 12. sorusuna, yani 1 milyon TL'lik basamağa ulaştı. Bu noktaya geldiğinde kullanabileceği hiçbir joker kalmamıştı ve verdiği cevap doğrudan ödülünü belirleyecekti.