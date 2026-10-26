Cem Öğretir'in Milyoner'inde Gecenin Sorusu: Genç Yarışmacıyı 1 Milyon TL'den Eden Satranç Sorusu!
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ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda yeni sunucusuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Hamal dizisi için programdan ayrılan Oktay Kaynarca yerine gelen Cem Öğretir'in sunduğu yeni bölümüyle 25 Ekim Pazar akşamı yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Baraj sorularını tek tek geride bırakarak 1 milyon TL'lik basamağa kadar yükselen 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Yusuf Efe Öktem, jokeri kalmamasına rağmen soruyu yanıtlamaktan vazgeçmeyince gecenin en heyecanlı anı da o an yaşandı. Satranç dünyasına uzanan 1 milyonluk soru ve verdiği cevap heyecanı yükseltti.
Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın ardından Cem Öğretir sunuculuğunda yeni döneme girdi.
Programın son bölümünde Yusuf Efe Öktem, 1 milyonluk soruyla heyecan yarattı.
Doğru cevap Japonya çıkınca Yusuf Efe Öktem yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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