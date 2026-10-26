Cem Öğretir'in Milyoner'inde Gecenin Sorusu: Genç Yarışmacıyı 1 Milyon TL'den Eden Satranç Sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk sorunun cevabı ekranda D şıkkı, yani Japonya olarak görününce Yusuf Efe büyük bir üzüntü yaşadı. Yeni formatta 10. soru baraj olduğu için yanlış cevap onu 300 bin TL'ye düşürürken, çekilmeyi seçseydi 500 bin TL ile evine dönebilecekti.

Yarışmacıyı yanıltan Zambiya'nın satranç tarihinde aslında önemli bir yeri var, çünkü Amon Simutowe 2009'da aldığı Büyük Usta unvanıyla hem ülkesinin hem de Sahra Altı Afrika'nın ilk Büyük Ustası olarak biliniyor.