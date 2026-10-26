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Cem Öğretir'in Milyoner'inde Gecenin Sorusu: Genç Yarışmacıyı 1 Milyon TL'den Eden Satranç Sorusu!

Cem Öğretir'in Milyoner'inde Gecenin Sorusu: Genç Yarışmacıyı 1 Milyon TL'den Eden Satranç Sorusu!

Atv Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
26.10.2026 - 08:02
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ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda yeni sunucusuyla ekrana gelmeye devam ediyor. Hamal dizisi için programdan ayrılan Oktay Kaynarca yerine gelen Cem Öğretir'in sunduğu yeni bölümüyle 25 Ekim Pazar akşamı yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Baraj sorularını tek tek geride bırakarak 1 milyon TL'lik basamağa kadar yükselen 20 yaşındaki Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Yusuf Efe Öktem, jokeri kalmamasına rağmen soruyu yanıtlamaktan vazgeçmeyince gecenin en heyecanlı anı da o an yaşandı. Satranç dünyasına uzanan 1 milyonluk soru ve verdiği cevap heyecanı yükseltti.

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Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın ardından Cem Öğretir sunuculuğunda yeni döneme girdi.

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca'nın ardından Cem Öğretir sunuculuğunda yeni döneme girdi.

Yarışmanın bu sezondaki en büyük değişikliği, 2024'ten bu yana sunuculuğu üstlenen Oktay Kaynarca'nın ATV'nin yeni dizisi Hamal için koltuğu bırakmasıyla geldi. 18 Ekim'de başlayan yeni dönemde soru sayısı 13'ten 15'e, büyük ödül de 10 milyon TL'ye çıkarken 1 milyon TL artık son soru değil, 12. basamak olarak yarışmacıların karşısına geliyor. Pazar akşamki bölümün kaderini de bu basamak belirledi.

Programın son bölümünde Yusuf Efe Öktem, 1 milyonluk soruyla heyecan yarattı.

Programın son bölümünde Yusuf Efe Öktem, 1 milyonluk soruyla heyecan yarattı.

İstanbul'da doğup büyüyen ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde 2. sınıfta okuyan Yusuf Efe Öktem, ilk baraj sorularını rahatça aştıktan sonra 300 bin TL'lik barajı ve 500 bin TL'lik soruyu da doğru bilerek 1 milyon TL'lik basamağa ulaşmayı başardı. Karşısına çıkan soru 'Hangi ülkenin, Uluslararası Satranç Federasyonunun verdiği 'Büyük Usta' ünvanına sahip tek bir vatandaşı bile olmamıştır?' oldu; şıklarda ise Türkiye, Zambiya, Hindistan ve Japonya yer aldı.

Joker hakkı kalmayan yarışmacı çekilmek yerine cevap vermek istediğini söyledi ve tercihini B şıkkı Zambiya'dan yana kullandı.

Doğru cevap Japonya çıkınca Yusuf Efe Öktem yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.

Doğru cevap Japonya çıkınca Yusuf Efe Öktem yarışmaya 300 bin TL ile veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'deki 1 milyonluk sorunun cevabı ekranda D şıkkı, yani Japonya olarak görününce Yusuf Efe büyük bir üzüntü yaşadı. Yeni formatta 10. soru baraj olduğu için yanlış cevap onu 300 bin TL'ye düşürürken, çekilmeyi seçseydi 500 bin TL ile evine dönebilecekti.

Yarışmacıyı yanıltan Zambiya'nın satranç tarihinde aslında önemli bir yeri var, çünkü Amon Simutowe 2009'da aldığı Büyük Usta unvanıyla hem ülkesinin hem de Sahra Altı Afrika'nın ilk Büyük Ustası olarak biliniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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