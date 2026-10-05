Çift Jokeri Bile Kurtaramadı: Milyoner'de 100 Bin TL'lik Osmanlı Padişahı Sorusunun Cevabı Herkesi Şaşırttı!
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atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ekran başındakileri bile tarih kitaplarına yönelten bir an yaşandı. Baraj sorularını rahatça geçen Alisa Erişen, 100 bin TL'lik soruda Osmanlı padişahlarının hayatını nerede kaybettiğiyle sınandı. Elinde çift cevap jokeri vardı ama hikâye hiç beklediği gibi bitmedi.
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Kim Milyoner Olmak İster, Eylül 2024'ten bu yana Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanıyor.
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4 Ekim Pazar günü yarışan Alisa Erişen, 100 bin TL'lik Osmanlı padişahı sorusunda çift cevap jokerine başvurdu.
Doğru cevap Fatih Sultan Mehmed çıktı, Alisa Erişen 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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