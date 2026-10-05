Çift Jokeri Bile Kurtaramadı: Milyoner'de 100 Bin TL'lik Osmanlı Padişahı Sorusunun Cevabı Herkesi Şaşırttı!

2011'den beri atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bilgi yarışmalarının en bilinen adreslerinden biri. Kenan Işık'la başlayan serüvende koltuğa sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu oturdu, 8 Eylül 2024'ten bu yana ise sunuculuğu Oktay Kaynarca üstleniyor.

Yarışmada 13 soru var ve büyük ödül tam 5 milyon TL. 2. ve 7. sorular baraj, yani yanlış cevap veren yarışmacı son geçtiği barajın ödülüyle evine dönüyor. Bu da 100 bin TL'lik 8. soruda yapılan bir hatanın parayı bir anda 50 bin TL'ye düşürmesi demek.