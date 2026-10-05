article/comments
article/share
Haberler
TV
Çift Jokeri Bile Kurtaramadı: Milyoner'de 100 Bin TL'lik Osmanlı Padişahı Sorusunun Cevabı Herkesi Şaşırttı!

Çift Jokeri Bile Kurtaramadı: Milyoner'de 100 Bin TL'lik Osmanlı Padişahı Sorusunun Cevabı Herkesi Şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster osmanlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2026 - 08:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ekran başındakileri bile tarih kitaplarına yönelten bir an yaşandı. Baraj sorularını rahatça geçen Alisa Erişen, 100 bin TL'lik soruda Osmanlı padişahlarının hayatını nerede kaybettiğiyle sınandı. Elinde çift cevap jokeri vardı ama hikâye hiç beklediği gibi bitmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kim Milyoner Olmak İster, Eylül 2024'ten bu yana Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster, Eylül 2024'ten bu yana Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanıyor.

2011'den beri atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, bilgi yarışmalarının en bilinen adreslerinden biri. Kenan Işık'la başlayan serüvende koltuğa sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu oturdu, 8 Eylül 2024'ten bu yana ise sunuculuğu Oktay Kaynarca üstleniyor.

Yarışmada 13 soru var ve büyük ödül tam 5 milyon TL. 2. ve 7. sorular baraj, yani yanlış cevap veren yarışmacı son geçtiği barajın ödülüyle evine dönüyor. Bu da 100 bin TL'lik 8. soruda yapılan bir hatanın parayı bir anda 50 bin TL'ye düşürmesi demek.

4 Ekim Pazar günü yarışan Alisa Erişen, 100 bin TL'lik Osmanlı padişahı sorusunda çift cevap jokerine başvurdu.

4 Ekim Pazar günü yarışan Alisa Erişen, 100 bin TL'lik Osmanlı padişahı sorusunda çift cevap jokerine başvurdu.

Oktay Kaynarca'nın karşısına geçen Alisa Erişen, iki baraj sorusunu da kazasız belasız atlattı. Asıl sınav 8. soruda başladı: 'Hangi Osmanlı padişahı Avrupa'da değil Asya'da vefat etmiştir?' Şıklarda Fatih Sultan Mehmed, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve IV. Murad vardı.

Uzun uzun düşünen Erişen, soruya iki kez yanıt verme şansı tanıyan çift cevap jokerini kullanmaya karar verdi. İlk tercihi IV. Murad oldu ama bu şık yanlış çıkınca ekrandan silindi. Üstelik bu jokerin bir bedeli var: Kullanan yarışmacı o sorudan çekilemiyor. Yani artık geri dönüş yoktu.

Doğru cevap Fatih Sultan Mehmed çıktı, Alisa Erişen 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

Doğru cevap Fatih Sultan Mehmed çıktı, Alisa Erişen 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

İkinci hakkını Yavuz Sultan Selim'den yana kullanan Erişen, cevap ekrana gelince büyük bir üzüntü yaşadı. Doğru yanıt A şıkkı, yani Fatih Sultan Mehmed'di.

Peki Fatih Sultan Mehmed nerede öldü? İstanbul'un fatihi, 3 Mayıs 1481'de çıktığı son seferin başında, bugünkü Gebze sınırlarındaki Hünkâr Çayırı'nda hayatını kaybetti. Diğer üç padişah ise Avrupa topraklarında öldü. Yavuz Sultan Selim Çorlu yakınlarındaki Sırtköy'de, Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar Seferi sırasında bugünkü Macaristan'da, IV. Murad da İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nda son nefesini verdi.

Cevabın bu kadar şaşırtmasının sebebi de belli. Fatih denince akla hep İstanbul'un fethi ve Balkan seferleri geliyor; Asya yakasında can verdiği pek bilinmiyor. atv de paylaşımında aynı notu düştü: 'Sorunun cevabı şaşırttı!'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın