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Tuzak Soru Bu Kez Sunucuya Geldi: Beyazıt Öztürk 'TDK Nasıl Okunur?' Sorusuna Şakayla Karşılık Verdi!

Tuzak Soru Bu Kez Sunucuya Geldi: Beyazıt Öztürk 'TDK Nasıl Okunur?' Sorusuna Şakayla Karşılık Verdi!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 21:22
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Beyaz'la Joker'de soru sırası bu kez yarışmacıdan çok sunucuya geldi. Kanal D'nin yarışmasında Beyazıt Öztürk, ekranda beliren 'TDK nasıl okunur?' sorusunu okurken şakayı patlattı.

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Ekranların hem bilgilendiren hem de eğlendiren yarışma programı Beyaz'la Joker'de kahkaha dolu anlar yaşandı.

Ekranların hem bilgilendiren hem de eğlendiren yarışma programı Beyaz'la Joker'de kahkaha dolu anlar yaşandı.

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu program, Beyaz Show'a duyulan özlemi bir nebze yenmemizi sağladı. Programın ilk sezonunda yalnızca sorular sorulsa da Beyazıt Öztürk esprileriyle izleyenleri kahkahaya boğuyordu. Ancak daha sonra programa eski günlerdeki gibi skeçler de eklendi.

Her bölümüyle kahkahaya boğan programda yarışmacılara sık sık tuzak sorular soruluyor.

Adeta güldürürken düşündüren programda Beyazıt Öztürk'ün yorumları da yarışmaya ayrı bir renk katıyor. Yayınlanan bölümde, yarışmacı için hazırlanan soru bu kez Beyazıt Öztürk'e tuzak olunca ünlü sunucunun yorumu da bir kez daha kahkahaya boğdu. 'Türk Dil Kurumu'nun kısaltması TDK nasıl okunur?' sorusunu okumak zorunda kalan Beyazıt Öztürk izleyenleri kırdı geçirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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