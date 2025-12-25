onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Heyecan Yaratmıştı: Beyazıt Öztürk'ün Sunacağı Beyaz'la Joker Programının Yayın Tarihi Belli Oldu

Heyecan Yaratmıştı: Beyazıt Öztürk'ün Sunacağı Beyaz'la Joker Programının Yayın Tarihi Belli Oldu

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2025 - 11:46

Beyazıt Öztürk, yaklaşık 8 sene önce ayrıldığı Kanal D ekranlarına geri dönüyor. İzleyici Beyaz Show diye heyecanlansa da yeni bir formatla yayın hayatına geri döneceği ortaya çıkan Beyazıt Öztürk'ün Beyaz'la Joker adlı yarışma programını sunacağı öğrenildi. Programın yayın tarihi belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyazıt Öztürk'ü ekranlara döndürecek Beyaz'la Joker'in duyurusu yapılmıştı.

Beyazıt Öztürk'ü ekranlara döndürecek Beyaz'la Joker'in duyurusu yapılmıştı.

İzleyici Beyaz Show'u beklerken bambaşka bir formatla karşımıza çıkmaya hazırlanan Beyazıt Öztürk'ün yeni programı merakla bekleniyor. Bilgi yarışması ile karşımıza çıkması her ne kadar şaşkınlık yaratsa da Beyazıt Öztürk'ü ekranlarda görmeyi özleyen izleyiciler programda hangi sürprizlerle karşılaşacağını henüz bilmiyor.

Tanıtımı yayınlanan Beyaz'la Joker'in yayın tarihi belli oldu. Beyaz'la Joker 4 Ocak Pazar günü yayın hayatına başlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın