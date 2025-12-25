Heyecan Yaratmıştı: Beyazıt Öztürk'ün Sunacağı Beyaz'la Joker Programının Yayın Tarihi Belli Oldu
Beyazıt Öztürk, yaklaşık 8 sene önce ayrıldığı Kanal D ekranlarına geri dönüyor. İzleyici Beyaz Show diye heyecanlansa da yeni bir formatla yayın hayatına geri döneceği ortaya çıkan Beyazıt Öztürk'ün Beyaz'la Joker adlı yarışma programını sunacağı öğrenildi. Programın yayın tarihi belli oldu.
Beyazıt Öztürk'ü ekranlara döndürecek Beyaz'la Joker'in duyurusu yapılmıştı.
Tanıtımı yayınlanan Beyaz'la Joker'in yayın tarihi belli oldu. Beyaz'la Joker 4 Ocak Pazar günü yayın hayatına başlıyor.
