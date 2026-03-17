Jack O’Connell Oscar Gecesinde Dişleriyle Gündem Oldu!

Jack O’Connell Oscar Gecesinde Dişleriyle Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.03.2026 - 12:18

2026 Oscar Ödülleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da kırmızı halıdan yansıyan sürpriz detaylarla gündeme damga vurdu. Hollywood’un en ünlü isimlerinin şıklık yarışına girdiği gecede, bazı isimler ise sıra dışı tercihleriyle dikkat çekti. Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Jack O’Connell oldu. Kırmızı halıda görüntülenen O’Connell’ın özellikle dişleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sinema dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan 2026 Oscar Ödülleri, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu.

Sinema dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan 2026 Oscar Ödülleri, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu.

Hollywood’un en büyük yıldızlarının bir araya geldiği gecede kırmızı halı stilleri, sahnedeki konuşmalar ve sıra dışı detaylar sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Özellikle farklı tarzlarıyla dikkat çeken isimler, gecenin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

Bu yılın viral anlarından biri ise hiç beklenmedik bir detayla geldi…

Ünlü oyuncu Jack O’Connell, Oscar gecesinde kırmızı halıya çıktığı anda herkesin dikkatini çeken bir detayla gündeme oturdu: dişleri!

Ünlü oyuncu Jack O’Connell, Oscar gecesinde kırmızı halıya çıktığı anda herkesin dikkatini çeken bir detayla gündeme oturdu: dişleri!

İlk bakışta oldukça farklı ve dikkat çekici görünen dişleri sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kişi oyuncunun görünümünü konuşmaya başladı.

Ancak işin aslı kısa sürede ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, rol aldığı Sinners filmindeki vampir karakterine gönderme yapmak için kırmızı halıya özel olarak protez vampir dişleriyle katıldı. 

Bu tercihiyle hem dikkatleri üzerine çeken hem de sosyal medyada gündem olan oyuncu, alışılmış kırmızı halı tarzlarının dışına çıkarak geceye damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
