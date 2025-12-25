Ünlü Oyuncu Hudutsuz Sevda'dan Doktor Başka Hayatta'ya Transfer Oldu
Geçtiğimiz sezon final yapan Hudutsuz Sevda'nın sezon başında farklı bir hikayeyle devam edeceği konuşuluyordu. Karardan vazgeçilmesinin ardından dizinin devamında rol alacak oyuncular da boşa çıkmıştı. NOW TV'de yakında yayınlanacak Doktor Başka Hayatta'nın kadrosuna Hudutsuz Sevda'dan bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Son anda başrol değişikliği yaşanan Doktor Başka Hayatta dizisinin çekimleri dün başladı.
Son olarak Hudutsuz Sevda'da rol alan usta oyuncu İhsan İlhan, Doktor Başka Hayatta dizisinin kadrosuna dahil oldu.
