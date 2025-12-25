onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ünlü Oyuncu Hudutsuz Sevda'dan Doktor Başka Hayatta'ya Transfer Oldu

Ünlü Oyuncu Hudutsuz Sevda'dan Doktor Başka Hayatta'ya Transfer Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.12.2025 - 10:15

Geçtiğimiz sezon final yapan Hudutsuz Sevda'nın sezon başında farklı bir hikayeyle devam edeceği konuşuluyordu. Karardan vazgeçilmesinin ardından dizinin devamında rol alacak oyuncular da boşa çıkmıştı. NOW TV'de yakında yayınlanacak Doktor Başka Hayatta'nın kadrosuna Hudutsuz Sevda'dan bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son anda başrol değişikliği yaşanan Doktor Başka Hayatta dizisinin çekimleri dün başladı.

Son anda başrol değişikliği yaşanan Doktor Başka Hayatta dizisinin çekimleri dün başladı.

Doc dizisinden uyarlanan Doktor Başka Hayatta'nın başrolü için Alina Boz'la anlaşılmış, dizinin çekimleri başlamadan hemen önce son anda Alina Boz kadrodan çıkarılmış ve yerine Sıla Türkoğlu gelmişti. İlk tanıtım filmi cumartesi çekilecek olan dizinin kadrosu da şekillenmeye devam ediyor.

Son olarak Hudutsuz Sevda'da rol alan usta oyuncu İhsan İlhan, Doktor Başka Hayatta dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Son olarak Hudutsuz Sevda'da rol alan usta oyuncu İhsan İlhan, Doktor Başka Hayatta dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre geçtiğimiz sezon final yapan Hudutsuz Sevda'da rol İhsan İlhan, Doktor Başka Hayatta dizisinde hasta bakıcı Faruk rolüne hayat verecek.

Ocak ayında yayınlanacak dizide İbrahim Çelikkol “Prof. Dr. İnan Kural”ı, Sıla Türkoğlu “Elif”i, Şebnem Hassanisoughi “Aylin”i, Güven Murat Akpınar “Ilgaz”ı, Bertan Asllani “Toprak”ı, Ferit Aktuğ “Ekin”i, Esra Akkaya “Feda”yı, Mert Yavuzcan “Alper”i, Eylül Tumbar “Zeren”i, Yasemin Yazıcı “Aslı”yı, Merve Bulut “Nesrin”i,  Berk Özgür “Ali Kocaman”ı, Özge O’Neill Sarımola “Gülten”i, Aysun Demir “Rüveyda”yı ve Nurhayat Boz “Mukaddes”i canlandıracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın