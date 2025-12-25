onedio
Ben Leman Dijitalde Devam Edecek mi? Başrol Duygu Sarışın, Gündem Olan İddiaya Cevap Verdi

Ben Leman Dijitalde Devam Edecek mi? Başrol Duygu Sarışın, Gündem Olan İddiaya Cevap Verdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy
25.12.2025 - 08:53

NOW TV'de yayınlanan ve reytinglere yenik düşse de oldukça sadık bir izleyici elde eden Ben Leman'ın final kararı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizinin fanları, final kararı alınmasın ya da iptal edilsin diye çabaladıkları kadar dijital platformda da devam etmesi için çaba gösterdi. Bu da, Ben Leman'ın dijitalde devam edeceği iddialarının ortaya çıkmasını sağladı. Ben Leman'ın Şahika'sı, dizinin dijitalde devam edip etmeyeceğini yanıtladı.

Kaynak: Magazin Press

Reytinglere yenik düşerek final kararı verilen Ben Leman'ın yankısı sosyal medyada sürüyor.

Dizinin izleyicileri Ben Leman'ın bitmemesi için önce diziyi izleme etkinliği düzenledi, ardından verilen final kararıyla da dizinin dijitale taşınması için mücadele etti. Sosyal medya gündeminden diziyi düşürmeyen izleyiciler, iddialar reddedilse de Ben Leman'ın dijitalde devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar.

Duygu Sarışın, Ben Leman'ın dijitalde devam edeceği iddiasına "Ben onu bilemem, o anlamda ne desem yanlış olur. Belki de devam ederiz. Göreceğiz." diye cevap verdi.

