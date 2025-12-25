Ben Leman Dijitalde Devam Edecek mi? Başrol Duygu Sarışın, Gündem Olan İddiaya Cevap Verdi
NOW TV'de yayınlanan ve reytinglere yenik düşse de oldukça sadık bir izleyici elde eden Ben Leman'ın final kararı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizinin fanları, final kararı alınmasın ya da iptal edilsin diye çabaladıkları kadar dijital platformda da devam etmesi için çaba gösterdi. Bu da, Ben Leman'ın dijitalde devam edeceği iddialarının ortaya çıkmasını sağladı. Ben Leman'ın Şahika'sı, dizinin dijitalde devam edip etmeyeceğini yanıtladı.
Kaynak: Magazin Press
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reytinglere yenik düşerek final kararı verilen Ben Leman'ın yankısı sosyal medyada sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duygu Sarışın, Ben Leman'ın dijitalde devam edeceği iddiasına "Ben onu bilemem, o anlamda ne desem yanlış olur. Belki de devam ederiz. Göreceğiz." diye cevap verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın