Ben Leman Dijitalde Devam Edecek mi? Başrol Duygu Sarışın, Gündem Olan İddiaya Cevap Verdi

NOW TV'de yayınlanan ve reytinglere yenik düşse de oldukça sadık bir izleyici elde eden Ben Leman'ın final kararı sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Dizinin fanları, final kararı alınmasın ya da iptal edilsin diye çabaladıkları kadar dijital platformda da devam etmesi için çaba gösterdi. Bu da, Ben Leman'ın dijitalde devam edeceği iddialarının ortaya çıkmasını sağladı. Ben Leman'ın Şahika'sı, dizinin dijitalde devam edip etmeyeceğini yanıtladı.

Kaynak: Magazin Press