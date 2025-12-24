onedio
Gözlerimize ve Kulaklarımıza İnanamadık: 2025'te Müge Anlı'ya Damga Vuran Olaylar

Gözlerimize ve Kulaklarımıza İnanamadık: 2025'te Müge Anlı'ya Damga Vuran Olaylar

Müge Anlı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.12.2025 - 17:10

Atv ekranlarının reytinglerde zirveye oynayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2025'te de yine yer yerinden oynadı. Birbirinden şaşırtıcı olayların yer aldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayet itirafları, dolandırıcılar, üfürükçüler ağırlıktaydı. Koca bir seneyi geride bırakırken programda işlenen konulardan öne çıkanları sizler için derledik.

1. Hızır'ın kardeşi olduğunu iddia eden üfürükçüyle ilgili anlatılanlar gündem oldu.

1. Hızır'ın kardeşi olduğunu iddia eden üfürükçüyle ilgili anlatılanlar gündem oldu.

Ledün ilmine sahip olduğunu ve namaz kılmadığını söyleyen üfürükçünün, yayındaki Sümeyra Öztürk’ü “Benimle evlenirsen sırları öğrenebilirsin” diyerek ikna ettiği ortaya çıktı.



2. 8 gündür kayıp olan Sümeyye Taş, Müge Anlı aracılığıyla bulunarak yayına katıldı.

2. 8 gündür kayıp olan Sümeyye Taş, Müge Anlı aracılığıyla bulunarak yayına katıldı.

50 yaşındaki Adıgüzel Taş, 26 yaş küçük eşi Sümeyye Taş'ın 8 gün önce ortadan kaybolduğunu açıklayarak Müge Anlı'ya başvurmuştu. Sümeyye Taş'ın evden kaçma nedeni gündem oldu.



3. 58 yaşındaki kadın, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi tarafından 6,5 milyon TL dolandırıldı.

3. 58 yaşındaki kadın, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi tarafından 6,5 milyon TL dolandırıldı.

Fatma Güner, bir gece kulübünde tanıştığını söylediği sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Evlilik hayalleri kurduğu sevgilisi, iddiasına göre kendisini 6,5 milyon TL dolandırmış.



4. İnsanları tabuta ya da mezara sokarak tedavi ettiğini söyleyen üfürükçüye Müge Anlı sert çıktı.

4. İnsanları tabuta ya da mezara sokarak tedavi ettiğini söyleyen üfürükçüye Müge Anlı sert çıktı.

38 yıllık eşi Muhammet Kurtgöz'ün ortalıktan kaybolduğunu söyleyen Ayşe Kurtgöz, eşinin üfürükçü tarafından kandırıldığını iddia etti. İddiaların ardından üfürükçü yayına bağlandı.



5. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 19 yıllık cinayet çözüldü.

5. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 19 yıllık cinayet çözüldü.

Mühendis Gökhan Atakan'ın 19 yıllık kaybının arkasındaki sır çözüldü. Gökhan Atakan'la öldürüldüğü dönem evli olan Dr. Yeliz Bacaksızoğlu'nun, ilişkisi olduğu Dr. Erdal Bektaş ile cinayeti planladığı ortaya çıktı.



6. Sebile Yörük, sevgilisiyle birlikte eşini öldürdüğünü itiraf etti.

6. Sebile Yörük, sevgilisiyle birlikte eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Sebile Yörük, Mustafa’nın son altı ay boyunca sık sık evlerine gidip kocasına çeşitli sular içirmiş olduğunu söyledi.



7. Cinayeti itiraf etti, parayı neye kullandığını açıkladı.

7. Cinayeti itiraf etti, parayı neye kullandığını açıkladı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde halk arasında 'Nasreddin Hoca' olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural'ın cinayeti Müge Anlı'da ortaya çıktı. Mehmet Tural'ı vurduğunu kabul eden Kenan Yılmaz parasını da aldığını itiraf etti. Öldürdüğü adamın parasını ise eşiyle birlikte tatil yapmak için harcadığı ortaya çıktı.



8. Sami Kırkuşu adlı şahıs hakkında öz kızı oldukça ciddi iddialarda bulundu.

8. Sami Kırkuşu adlı şahıs hakkında öz kızı oldukça ciddi iddialarda bulundu.

Üvey kardeşlerini 4 yaşındayken babasının öldürdüğünü iddia eden genç kadın, babasının küçük kızı ve kendilerini istismar ettiğini de açıkladı. Küçük kızın öz annesi ise kızının eski eşi tarafından öldürüldüğünü bildiğini açıkladı.



9. 4 yıl önce Ordu'da kaybolan 32 yaşındaki Emrah Elveren'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

9. 4 yıl önce Ordu'da kaybolan 32 yaşındaki Emrah Elveren'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Kendi isteğiyle yayına katılan arkadaşı 4 yıl önce Ordu'da kaybolan 32 yaşındaki Emrah Elveren kasten öldürme suçundan tutuklandı.



10. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 10 gün boyunca kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

10. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 10 gün boyunca kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haber alınamayan anne ve oğuldan acı haber geldi. Önce küçük Osman bulundu, ardından annesinin cansız bedenine ulaşıldı.



11. Engelli genci "aşığım" diyerek alıkoyan Jale Damcı tutuklandı.

11. Engelli genci "aşığım" diyerek alıkoyan Jale Damcı tutuklandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te % 74 zihinsel engelli Alican Arslan'ın ailesi, Jale Damcı'nın Arslan'ı alıkoyduğunu iddia etmişti.



12. Kırıkkale'de bir evde derin dondurucuda cansız bir insan bedeni bulundu.

12. Kırıkkale'de bir evde derin dondurucuda cansız bir insan bedeni bulundu.

Şahsın cansız bedeninin 11 yıldır dondurucuda saklandığı iddia edildi. Cansız bedenine ulaşılan kişinin daha önce Müge Anlı ile Tatlı Sert'te arandığı ortaya çıktı.



13. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hakkında dolandırıcılık iddiası bulunan fenomen Mekselina'nın savunması gündem oldu.

13. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hakkında dolandırıcılık iddiası bulunan fenomen Mekselina'nın savunması gündem oldu.

Dün Müge Anlı'da 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın dolandırdığı iddia edilen Mekselina İlkbahar, '2.5 milyon lirayı ben, Metin amcaya elden getirdim. Parayı verdikten sonra ben Metin amcayı yıllarca görmedim. Yıllar sonra devre mülk için Adana'ya geldiğinde Metin amca benim numaramı alıyor ve biz konuşmaya başlıyoruz' ifadelerini kullandı. Ardından da 'Metin amca beni bir gün 'Bu borcu sana ödemek istiyorum. Ne eşim biliyor, ne çocuklarım. Bu mevzuyu bilmiyorlar, beni yakarlar' diyerek yanına çağırdı. Metin amca 20 bin - 30 bin - 100 bin aralıklarla bu borcu bana ödemeye başladı. Bir kere de benim telefonumdan girdi bankasına. Kimse yokken beni çağırdı' dedi.



14. İki kız çocuğunun kaybolma hikayesi tüyleri diken diken etti.

14. İki kız çocuğunun kaybolma hikayesi tüyleri diken diken etti.

Biri 14 biri 17 yaşındaki kız çocuklarını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran ailesi, gerçekleri ortaya çıkardı. Genç kızlarla ilgili anlatılanlar herkesi üzdü.



15. Akıllara durgunluk veren bir 'peygamberlik' iddiası ortaya atıldı.

15. Akıllara durgunluk veren bir 'peygamberlik' iddiası ortaya atıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsmail Cevizci, kardeşinin karısı Naciye'nin kendilerini dini duygularını kullanarak dolandırmaya çalıştığını dile getirdi. İsmail Cevizci, bir süre kendisinin Hz. Hamza olduğuna inandığını, babasının peygamber babası olduğunu düşündüğünü ve kardeşinin de karısı tarafından mehdi olduğuna ikna edildiğini anlattı.



Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
