Gözlerimize ve Kulaklarımıza İnanamadık: 2025'te Müge Anlı'ya Damga Vuran Olaylar

Dün Müge Anlı'da 62 yaşındaki Metin Sağkulak'ın dolandırdığı iddia edilen Mekselina İlkbahar, '2.5 milyon lirayı ben, Metin amcaya elden getirdim. Parayı verdikten sonra ben Metin amcayı yıllarca görmedim. Yıllar sonra devre mülk için Adana'ya geldiğinde Metin amca benim numaramı alıyor ve biz konuşmaya başlıyoruz' ifadelerini kullandı. Ardından da 'Metin amca beni bir gün 'Bu borcu sana ödemek istiyorum. Ne eşim biliyor, ne çocuklarım. Bu mevzuyu bilmiyorlar, beni yakarlar' diyerek yanına çağırdı. Metin amca 20 bin - 30 bin - 100 bin aralıklarla bu borcu bana ödemeye başladı. Bir kere de benim telefonumdan girdi bankasına. Kimse yokken beni çağırdı' dedi.