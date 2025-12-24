Gözlerimize ve Kulaklarımıza İnanamadık: 2025'te Müge Anlı'ya Damga Vuran Olaylar
Atv ekranlarının reytinglerde zirveye oynayan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2025'te de yine yer yerinden oynadı. Birbirinden şaşırtıcı olayların yer aldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayet itirafları, dolandırıcılar, üfürükçüler ağırlıktaydı. Koca bir seneyi geride bırakırken programda işlenen konulardan öne çıkanları sizler için derledik.
1. Hızır'ın kardeşi olduğunu iddia eden üfürükçüyle ilgili anlatılanlar gündem oldu.
2. 8 gündür kayıp olan Sümeyye Taş, Müge Anlı aracılığıyla bulunarak yayına katıldı.
3. 58 yaşındaki kadın, kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi tarafından 6,5 milyon TL dolandırıldı.
4. İnsanları tabuta ya da mezara sokarak tedavi ettiğini söyleyen üfürükçüye Müge Anlı sert çıktı.
5. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 19 yıllık cinayet çözüldü.
6. Sebile Yörük, sevgilisiyle birlikte eşini öldürdüğünü itiraf etti.
7. Cinayeti itiraf etti, parayı neye kullandığını açıkladı.
8. Sami Kırkuşu adlı şahıs hakkında öz kızı oldukça ciddi iddialarda bulundu.
9. 4 yıl önce Ordu'da kaybolan 32 yaşındaki Emrah Elveren'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
10. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 10 gün boyunca kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cansız bedenine ulaşıldı.
11. Engelli genci "aşığım" diyerek alıkoyan Jale Damcı tutuklandı.
12. Kırıkkale'de bir evde derin dondurucuda cansız bir insan bedeni bulundu.
13. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te hakkında dolandırıcılık iddiası bulunan fenomen Mekselina'nın savunması gündem oldu.
14. İki kız çocuğunun kaybolma hikayesi tüyleri diken diken etti.
15. Akıllara durgunluk veren bir 'peygamberlik' iddiası ortaya atıldı.
