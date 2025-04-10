Müge Anlı'da Akıllara Durgunluk Veren Ses Kaydı: "Peygambere Müge Anlı İzlettik!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsmail Cevizci, kardeşinin karısı Naciye'nin kendilerini dini duygularını kullanarak dolandırmaya çalıştığını söyledi. Dünkü yayında Cevizci bir süre kendisinin Hz. Hamza olduğuna inandığını, babasının peygamber babası olduğunu düşündüğünü ve kardeşinin de karısı tarafından mehdi olduğuna ikna edildiğini anlatmıştı.

Hatta yayına Hz. Hamza'nın olduğunu iddia ettikleri bir kılıç getirildi. Altın olduğu iddia edilen kılıcın kuyumcu canlı yayında sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Çankırı'dan gelen Cevizci, Ankara'da ikamet eden ailesinin bu akıl tutulması yaşatan açıklamalarla beyninin yıkandığını ve bu nedenle defalarca kez Mardin'e kazı yapmaya gittiklerini de söyledi.

Diğer yandan iddiaya göre Naciye aile üyelerine cennet vaadiyle evlerini ve mallarını sattırmıştı.