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Müge Anlı'da Akıllara Durgunluk Veren Ses Kaydı: "Peygambere Müge Anlı İzlettik!"

Müge Anlı'da Akıllara Durgunluk Veren Ses Kaydı: "Peygambere Müge Anlı İzlettik!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 17:28

Müge Anlı'nın programında yine akıllara durgunluk verecek türden bir olay gündeme geldi. Gelinleri Naciye'nin aileyi dini kullanarak dolandırdığını iddia eden İsmail Cevizci, Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayına kendini aklamak için gelen gelen Naciye, hakkındaki iddiaları reddetti ancak Anlı canlı yayında ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı. Kayıtlara göre evlerinde peygamber ağırladıklarını iddia eden aile 'Peygambere Müge Anlı'nın programını izlettik' demişti. O ifade izleyenleri şoke etti.

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Müge Anlı'da yine sıradan bir gün yaşandı ancak biz duyduklarımıza inanamadık.

Müge Anlı'da yine sıradan bir gün yaşandı ancak biz duyduklarımıza inanamadık.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsmail Cevizci, kardeşinin karısı Naciye'nin kendilerini dini duygularını kullanarak dolandırmaya çalıştığını söyledi. Dünkü yayında Cevizci bir süre kendisinin Hz. Hamza olduğuna inandığını, babasının peygamber babası olduğunu düşündüğünü ve kardeşinin de karısı tarafından mehdi olduğuna ikna edildiğini anlatmıştı. 

Hatta yayına Hz. Hamza'nın olduğunu iddia ettikleri bir kılıç getirildi. Altın olduğu iddia edilen kılıcın kuyumcu canlı yayında sahte olduğunu ortaya çıkardı.

Çankırı'dan gelen Cevizci, Ankara'da ikamet eden ailesinin bu akıl tutulması yaşatan açıklamalarla beyninin yıkandığını ve bu nedenle defalarca kez Mardin'e kazı yapmaya gittiklerini de söyledi.

Diğer yandan iddiaya göre Naciye aile üyelerine cennet vaadiyle evlerini ve mallarını sattırmıştı.

Canlı yayında ağızları açık bırakan ses kaydını Müge Anlı açıkladı.

Canlı yayında ağızları açık bırakan ses kaydını Müge Anlı açıkladı.

Naciye Hanım dünkü yayında canlı bağlantı ile iddiaları reddettikten sonra bugün stüdyoya geldi. Canlı yayında yaptığı açıklamalarda iddiaları reddetti. Kimseye peygamber ya da mehdi olduğunu söylemediğinin altını çizdi. Ancak bu yalanlamaya karşı Anlı araya girerek, 'İzin vermediğin için yayınlayamıyorum ama ses kayıtlarını ben dinledim. Kayıtlarda hepinizin açıklamaları var. Açıklamalarınızda göklerle iletişimde olduğunuzu ve peygamberlerin evinize gelip gittiğini söylüyorsunuz. Hatta peygamber efendimiz sizin evinize gelmiş benim programımı izletmişsiniz. Teşekkürler.' diyerek durumu tiye aldı. 

Gelin Naciye bu kez de 'Beni psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle yaptım.' diye kendini savundu. Anlı, 'Tedavi görüyor musun? Ne hastalığı teşhis konuldu mu?' dediğinde ise Naciye Hanım anksiyete bozukluğu olduğunu söyledi. İlaçla tedavi gördüğünü açıkladı. 

Ancak Prof. Dr. Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen, 'Psikolojik rahatsızlığı olan kişiler bunu kabul etmez. Eğer siz tüm bunları hastalığınızdan kaynaklı yapıyor olsaydınız ilk geldiğinizde de yaptığınızı söylerdiniz ama reddettiniz.' dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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