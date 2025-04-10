Müge Anlı'da Akıllara Durgunluk Veren Ses Kaydı: "Peygambere Müge Anlı İzlettik!"
Müge Anlı'nın programında yine akıllara durgunluk verecek türden bir olay gündeme geldi. Gelinleri Naciye'nin aileyi dini kullanarak dolandırdığını iddia eden İsmail Cevizci, Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayına kendini aklamak için gelen gelen Naciye, hakkındaki iddiaları reddetti ancak Anlı canlı yayında ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı. Kayıtlara göre evlerinde peygamber ağırladıklarını iddia eden aile 'Peygambere Müge Anlı'nın programını izlettik' demişti. O ifade izleyenleri şoke etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müge Anlı'da yine sıradan bir gün yaşandı ancak biz duyduklarımıza inanamadık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Canlı yayında ağızları açık bırakan ses kaydını Müge Anlı açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın