"Palu Ailesine Benzer": Müge Anlı'da Kendine 14. Melek Diyen 'Dolandırıcı' Gelin Eşini de Mehdi İlan Etti!
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine herkesi hayrete düşüren türden bir olay işlenmeye başladı. Hayal gücünü zorlayan olaylar silsilesinin içindeki İsmail Cevizci, 4 evlerini ve arabaları sattıran 'dolandırıcı' gelinden şikayetçi oldu. Ama bu gelin alışık olduğumuz türden değildi elbette.
Cevizci'nin iddiasına göre, kardeşinin eşi olan Naciye kendisini aileye 14. melek olarak tanıttı. Kendi eşinin mehdi olduğunu ileri süren Naciye; kayınpederini peygamber, kayınbiraderini de Hz. Hamza ilan etti. Ailenin 6 yıllık gelini Naciye, annesi ve teyzesinin de Hz. Muhammed'in kaybolan iki kızı olduğunu iddia etmiş.
Cevizci, dolandırıcı olduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu Naciye yüzünden büyük maddi kayıplar yaşadığını söyledi. Programın ilerleyen dakikalarında iddiaların odağındaki gelin yayına bağlandı.
Müge Anlı'nın programında yıllar önce ülke gündemine damga vuran Palu ailesini aratmayan bir olay işlenmeye başladı.
İsmail, kardeşi Hamza'nın eşi Naciye'nin getirdiği kılıcı da yayına getirerek şoke eden sözlerle izleyenleri adeta afallattı.
Duyanlara "Pes!" dedirten olayların odağındaki gelin Naciye bir süre sonra canlı yayına bağlandı.
Daha sonra Cevizci'nin Mustafa isimli bir akrabası yayına bağlandı.
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