"Palu Ailesine Benzer": Müge Anlı'da Kendine 14. Melek Diyen 'Dolandırıcı' Gelin Eşini de Mehdi İlan Etti!

Çankırı'dan çıkıp Müge Anlı'nın kapısını çalan 24 yaşındaki gelini Naciye’nin tüm aileyi ‘mehdi’, ‘peygamber’ gibi yalanlarla dolandırdığını öne sürdü.

Ailenin dolandırılma hikayesi de şöyle başlamış; İsmail'in amcasının oğlu geçtiğimiz yıllarda bir kadınla evlenmiş, ikili anlaşamayıp yollarını ayırma kararı almışlar. Kadını yolladıklarında devreye giren gelin 'Kıza yolda tecavüz etmişler. Sorumluluğu size ait. Siz evinizi barkınızı satın. Ben de kıza paralarını ödeyeyim ki kız size hakkını helal etsin' demiş. 'Melekler üzerinden paraları göndereceğim' diyerek İsmail ve amcasının oğlu Hamza'nın sattırdığı evini ve traktör parasını almış. Gelinin paralarını aldığı konusunda da 'Ailem evlerini, malını mülkünü sattı. Kendi abisinden de (Kenan) 70 bin lira aldı' dedi.

Gelin Naciye'nin sözlerini dinledikleri için başlarının çok kez de belaya girdiğini anlatan Cevizci, 'Naciye bana ve kardeşime annesinin evini kazdırdı. Evin eski bir klise olduğunu ve başkalarının altın bulduğunu, bizim de bulacağımızı söyledi. 19 gün kazdık sonra polislere yakalandık. Sonra da 'Yukardan emir geldi Şanlıurfa'da kaçak tütün satacaksınız' dedi. Yine yakalandık' ifadelerini kullandı.

Naciye 'Bana bir şey sormayın, yukarıdan emir geldi' diyerek kendisine hiçbir şey sorulmasına da izin vermiyormuş.