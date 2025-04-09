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"Palu Ailesine Benzer": Müge Anlı'da Kendine 14. Melek Diyen 'Dolandırıcı' Gelin Eşini de Mehdi İlan Etti!

"Palu Ailesine Benzer": Müge Anlı'da Kendine 14. Melek Diyen 'Dolandırıcı' Gelin Eşini de Mehdi İlan Etti!

Müge Anlı
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.04.2025 - 18:32

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine herkesi hayrete düşüren türden bir olay işlenmeye başladı. Hayal gücünü zorlayan olaylar silsilesinin içindeki İsmail Cevizci, 4 evlerini ve arabaları sattıran 'dolandırıcı' gelinden şikayetçi oldu. Ama bu gelin alışık olduğumuz türden değildi elbette. 

Cevizci'nin iddiasına göre, kardeşinin eşi olan Naciye kendisini aileye 14. melek olarak tanıttı. Kendi eşinin mehdi olduğunu ileri süren Naciye; kayınpederini peygamber, kayınbiraderini de Hz. Hamza ilan etti. Ailenin 6 yıllık gelini Naciye, annesi ve teyzesinin de Hz. Muhammed'in kaybolan iki kızı olduğunu iddia etmiş. 

Cevizci, dolandırıcı olduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu Naciye yüzünden büyük maddi kayıplar yaşadığını söyledi. Programın ilerleyen dakikalarında iddiaların odağındaki gelin yayına bağlandı.

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Müge Anlı'nın programında yıllar önce ülke gündemine damga vuran Palu ailesini aratmayan bir olay işlenmeye başladı.

Müge Anlı'nın programında yıllar önce ülke gündemine damga vuran Palu ailesini aratmayan bir olay işlenmeye başladı.

Çankırı'dan çıkıp Müge Anlı'nın kapısını çalan 24 yaşındaki gelini Naciye’nin tüm aileyi ‘mehdi’, ‘peygamber’ gibi yalanlarla dolandırdığını öne sürdü. 

Ailenin dolandırılma hikayesi de şöyle başlamış; İsmail'in amcasının oğlu geçtiğimiz yıllarda bir kadınla evlenmiş, ikili anlaşamayıp yollarını ayırma kararı almışlar. Kadını yolladıklarında devreye giren gelin 'Kıza yolda tecavüz etmişler. Sorumluluğu size ait. Siz evinizi barkınızı satın. Ben de kıza paralarını ödeyeyim ki kız size hakkını helal etsin' demiş. 'Melekler üzerinden paraları göndereceğim' diyerek İsmail ve amcasının oğlu Hamza'nın sattırdığı evini ve traktör parasını almış. Gelinin paralarını aldığı konusunda da 'Ailem evlerini, malını mülkünü sattı. Kendi abisinden de (Kenan) 70 bin lira aldı' dedi. 

Gelin Naciye'nin sözlerini dinledikleri için başlarının çok kez de belaya girdiğini anlatan Cevizci, 'Naciye bana ve kardeşime annesinin evini kazdırdı. Evin eski bir klise olduğunu ve başkalarının altın bulduğunu, bizim de bulacağımızı söyledi. 19 gün kazdık sonra polislere yakalandık. Sonra da 'Yukardan emir geldi Şanlıurfa'da kaçak tütün satacaksınız' dedi. Yine yakalandık' ifadelerini kullandı. 

Naciye 'Bana bir şey sormayın, yukarıdan emir geldi' diyerek kendisine hiçbir şey sorulmasına da izin vermiyormuş.

İsmail, kardeşi Hamza'nın eşi Naciye'nin getirdiği kılıcı da yayına getirerek şoke eden sözlerle izleyenleri adeta afallattı.

İsmail, kardeşi Hamza'nın eşi Naciye'nin getirdiği kılıcı da yayına getirerek şoke eden sözlerle izleyenleri adeta afallattı.

Naciye'nin 'Sen Hz. Hamza'sın, bu kılıç sana helaldir' diyerek kılıcı kendisine verdiğini anlatan İsmail, gelinin aynı zamanda 'Kılıcı Cebrail babam getirdi' dediğini söyledi. 

Kendisinin 14. melek olduğuna inandığını anlatan İsmail Cevizci 'Benim öz babamın Peygamber efendimizin öz babası olduğunu iddia etti. Kendi annesiyle teyzesinin de Peygamber efendimizin iki tane kaybolan kız çocuğu varmış onların olduğunu iddia etti. Hz. Ömer'in geldiğini söyledi. Tek hatamız inanmak oldu.' dedi. 

Yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Müge Anlı da 'Palu Ailesi'ne benzer şekilde buna inanmış. Kocası da mehdi mi? Her 3 kişiden biri mehdi' ifadelerini kullandı.

Naciye'nin 'üç harflilerden koruması' için kendilerine muska verdiğini söyleyen İsmail Cevizci hem onları hem de 'Hz. Muhammed'e ait' denilen su tasını kılıçla beraber stüdyoya getirdi. Büyük bir merakla kolları sıvayan Anlı, muskaların içini açtı. Birinin içinden bir metal parçası, diğerininkinden de çöp poşetine sarılmış kağıtlar çıktı. Kağıtlarda da Osmanlıca yazıların olduğu görüldü.

Duyanlara "Pes!" dedirten olayların odağındaki gelin Naciye bir süre sonra canlı yayına bağlandı.

Duyanlara "Pes!" dedirten olayların odağındaki gelin Naciye bir süre sonra canlı yayına bağlandı.

'Ben 24 yaşındayım, melek değilim' diyerek hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Naciye 'Ben de Allah'ın yarattığı bir kulum' dedi. Bunun üzerine Müge Anlı da 'Ben 14. melek kim hiç duymadım' dedi. 

Naciye'nin yayında 'Ben bunları yapmadım, ispatlasın' demesi üzerine İsmail de elinde delil olarak ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Müge Anlı'nın bu kayıtlarını yayınlama üzerine konuşma yaptığı anlarda söze giren gelin, 'Yayınlanmasına izin vermiyorum, istemiyorum' diyerek dikkatleri daha çok üzerine çekti.

Daha sonra Cevizci'nin Mustafa isimli bir akrabası yayına bağlandı.

Daha sonra Cevizci'nin Mustafa isimli bir akrabası yayına bağlandı.

İsmail'in içine cin girdiğini anlatan Mustafa, Naciye'nin Facebook'tan yaptığı bir paylaşımında 'Ben mehdiyim yavaş yavaş geliyorum' dediğini ileri sürdü. 

Naciye mağdurlarından biri ise anbean takip edilen yayına bağlanarak 'Oğlumun aklıyla oynadı, evimi sattırdı, kocama iftira etti. Kocamı tecavüzle suçladı, insan içine çıkamaz oldu' diyerek ortalığı daha da kızıştırdı. Naciye ise bağlanan Hamza'nın annesinin bu sözleri için 'Koca kadını da işlerine alet etmişler' diyerek kabul etmedi.  

Kulakları çınladığından birilerinin geldiğini söylediği iddialarını hatırlatan Anlı 'Sen biriyle konuşurken; 'Cebrail geldi, Hz. Muhammed geldi, Hz. Hamza geldi, Hz Ömer geldi' dedin mi, demedin mi?' diye sordu. Mardin'den bağlanan Naciye ise 'Benim psikolojik sıkıntılarım vardı. İlaçlarımı, gördüğüm tedavilerimi gösterebilirim. Ses kayıtlarında ne olduğunu bilmiyorum. Bunların hepsi yalan' dedi.

Dolandırıcılıkla suçlanan Naciye'nin ses kayıtları dinletilmesini kabul etmemesine öfkelenen Müge Anlı 'Savcılığın devreye girmesini isterim. İnsanlar salak değil! Dedin mi demedin mi? Bırak onu bunu!' diyerek yetkilere seslendi.

Olayların bir kısmını da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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