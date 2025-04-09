Aybüke Pusat'ın Teşkilat Dizisine Girdiğinde Yaptığı İlk Paylaşım Yeniden Dikkat Çekti!
Aybüke Pusat'ın Teşkilat Dizisine Girdiğinde Yaptığı İlk Paylaşım Yeniden Dikkat Çekti!
Tüketim boykotlarının alevlenmesinden sonra başlatılan 2 Nisan boykot çağrısına destek veren isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Kadrodan çıkarılmasından sonra herhangi bir açıklama yapmayan Aybüke Pusat'ın diziye girdiği dönemde yaptığı paylaşım yeniden dikkat çekti.
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki boykot çağrısına destek vermişti.
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Instagram, X, TikTok gibi birçok mecrada adı trendlerde yer alan Aybüke Pusat hakkında birçok paylaşım yapılırken bazıları oldukça dikkat çekti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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