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Aybüke Pusat'ın Teşkilat Dizisine Girdiğinde Yaptığı İlk Paylaşım Yeniden Dikkat Çekti!

Aybüke Pusat'ın Teşkilat Dizisine Girdiğinde Yaptığı İlk Paylaşım Yeniden Dikkat Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.04.2025 - 16:03

Tüketim boykotlarının alevlenmesinden sonra başlatılan 2 Nisan boykot çağrısına destek veren isimlerden biri de Aybüke Pusat olmuştu. Boykot çağrısı yapan ünlü oyuncu TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmıştı. Kadrodan çıkarılmasından sonra herhangi bir açıklama yapmayan Aybüke Pusat'ın diziye girdiği dönemde yaptığı paylaşım yeniden dikkat çekti.

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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki boykot çağrısına destek vermişti.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, 2 Nisan'daki boykot çağrısına destek vermişti.

Sosyal medyada büyük ses getiren '2 Nisan'da Satın Alım Yapmıyoruz!' boykotuna destek veren birçok ünlü isim olmuştu. Bunlardan biri de Aybüke Pusat olmuştu. 

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat'da 'Neslihan/Tuna' karakterine hayat veren Pusat dizinin kadrosundan çıkarılmıştı. Hatta TRT tarafından yapılan açıklamada Aybüke Pusat'ın adı dahi kullanılmamıştı.

Kadrodan çıkarıldıktan sonra hiçbir açıklamada bulunmayan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün ilk paylaşımını X hesabını duyurarak yapmıştı.

Instagram, X, TikTok gibi birçok mecrada adı trendlerde yer alan Aybüke Pusat hakkında birçok paylaşım yapılırken bazıları oldukça dikkat çekti.

Instagram, X, TikTok gibi birçok mecrada adı trendlerde yer alan Aybüke Pusat hakkında birçok paylaşım yapılırken bazıları oldukça dikkat çekti.
x.com

Bir kullanıcının paylaşımıyla birlikte, Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisine geldiği dönemde yaptığı ilk paylaşım ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun 'Bahar geliyor' notunu düştüğü görüldü.

Burada yazılan 'bahar' kelimesinin de Söz dizisinde Tolga Sarıtaş'la birlikte rol aldığı Söz dizisinde canlandırdığı 'Bahar' karakterine bir gönderme olduğu düşünüldü. Aybüke Pusat 'Söz'den yıllar sonra Tolga Sarıtaş'la Teşkilat dizisinde de partner oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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