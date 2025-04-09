onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
İkinci Levent ve Ela Vakası: Bahar'ın Evren'i Nikah Masasında Bırakması İzleyicileri Çıldırttı!

İkinci Levent ve Ela Vakası: Bahar'ın Evren'i Nikah Masasında Bırakması İzleyicileri Çıldırttı!

Show tv Bahar Dizi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.04.2025 - 11:12

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İlk günlere göre reytingleri düşüşe geçen Bahar'ın son bölümünde ortalık yine epey karıştı. Evren'in evlenme teklifini kabul eden Bahar'ın hamileliği herkesi şoke etti. Dış gebelik detayı ortaya çıktıktan sonra Bahar'ın bir de Evren'i nikah masasında öylece bırakması izleyiciyi fena çıldırttı.

Gelin, X'te trendlere giren Bahar'a gelen tepkileri de birlikte görelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranların favori yapımlarından biri haline gelen Bahar dizisinde ortalık bir an olsun durulmuyor.

Ekranların favori yapımlarından biri haline gelen Bahar dizisinde ortalık bir an olsun durulmuyor.

Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar, başrollerindeki Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerin sevilen performanslarıyla izleyici karşısına çıkıyor. 

İzleyen bir güldürüp bir ağlatan dizinin dün akşam 41. bölümü yayınlandı. Evren'in evlenme teklifi eden Bahar'ın gidişatı büyük bir merak konusu olmuştu. 

Önce Bahar'ın son bölümünde neler olduğunu şöyle bir özet olarak yazalım...

Bahar, beklenen hamilelik haberini Evren'e verir ve bu durum onu büyük bir sevince boğar. Ancak, Bahar'ın içindeki endişeler bu haberle daha da artar. Nedeni ise, henüz tamamlanmamış olan testler ve Bahar'ın bu duruma hazır olup olmadığı konusundaki belirsizliğidir. Evlilik sürecini hızlandırma kararı alan çift, aldıkları beklenmedik bir haberle sarsılsa da bu kararlarını değiştirmezler. Diğer yandan, evlilik ve yeni bir bebek olasılığı, Bahar'ı çocuklarıyla bir karşılaşma durumuyla yüz yüz bırakır. Nikah töreninden hemen önce gelen beklenmedik bir haber, Bahar'ın ne yapacağını bilemez hale getirir ve bu durum, herkesi şaşırtacak bir olaylar silsilesinin başlamasına neden olur.

Dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümde, evlilik sürecine girdikten sonra Bahar'ın hamileliğinin dış gebelik olduğu detayı Evren'i oldukça üzdü.

Dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümde, evlilik sürecine girdikten sonra Bahar'ın hamileliğinin dış gebelik olduğu detayı Evren'i oldukça üzdü.

Tüm sevenlerinin katıldığı bir törenle evlenme hazırlığı yapan ikili arasında bir anda beklenmedik gelişmeler yaşandı. Bahar çok sevdiğimiz ve hikayesi yarım kalan Evren'i nikah masasında terk etti. 

Bahar'ın Evren'i orada yüzüstü bırakması izleyicileri de fena çekilde kızdırdı.

İzleyici kitlesinin büyük bir bölümü bu yapılanların tümünün Evren'e haksızlık olduğunu savunup Bahar'a tepki gösterdi. Kimileri de Bahar'a destek çıktı.

İzleyici kitlesinin büyük bir bölümü bu yapılanların tümünün Evren'e haksızlık olduğunu savunup Bahar'a tepki gösterdi. Kimileri de Bahar'a destek çıktı.
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Shrödinger'in Kedisi

İyi ki bırakmışım zamanında, başta güzeldi, bir derdi bir mesajı vardı dizinin..Sonra ne karakter gelişimi kaldı ne mesaj, habire harala gürele...İyi oyuncul... Devamını Gör