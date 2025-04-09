Güney Kore dizisi olan Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar, başrollerindeki Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi başarılı isimlerin sevilen performanslarıyla izleyici karşısına çıkıyor.

İzleyen bir güldürüp bir ağlatan dizinin dün akşam 41. bölümü yayınlandı. Evren'in evlenme teklifi eden Bahar'ın gidişatı büyük bir merak konusu olmuştu.

Önce Bahar'ın son bölümünde neler olduğunu şöyle bir özet olarak yazalım...

Bahar, beklenen hamilelik haberini Evren'e verir ve bu durum onu büyük bir sevince boğar. Ancak, Bahar'ın içindeki endişeler bu haberle daha da artar. Nedeni ise, henüz tamamlanmamış olan testler ve Bahar'ın bu duruma hazır olup olmadığı konusundaki belirsizliğidir. Evlilik sürecini hızlandırma kararı alan çift, aldıkları beklenmedik bir haberle sarsılsa da bu kararlarını değiştirmezler. Diğer yandan, evlilik ve yeni bir bebek olasılığı, Bahar'ı çocuklarıyla bir karşılaşma durumuyla yüz yüz bırakır. Nikah töreninden hemen önce gelen beklenmedik bir haber, Bahar'ın ne yapacağını bilemez hale getirir ve bu durum, herkesi şaşırtacak bir olaylar silsilesinin başlamasına neden olur.