İkinci Levent ve Ela Vakası: Bahar'ın Evren'i Nikah Masasında Bırakması İzleyicileri Çıldırttı!
İkinci Levent ve Ela Vakası: Bahar'ın Evren'i Nikah Masasında Bırakması İzleyicileri Çıldırttı!
Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İlk günlere göre reytingleri düşüşe geçen Bahar'ın son bölümünde ortalık yine epey karıştı. Evren'in evlenme teklifini kabul eden Bahar'ın hamileliği herkesi şoke etti. Dış gebelik detayı ortaya çıktıktan sonra Bahar'ın bir de Evren'i nikah masasında öylece bırakması izleyiciyi fena çıldırttı.
Gelin, X'te trendlere giren Bahar'a gelen tepkileri de birlikte görelim...
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Ekranların favori yapımlarından biri haline gelen Bahar dizisinde ortalık bir an olsun durulmuyor.
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Dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümde, evlilik sürecine girdikten sonra Bahar'ın hamileliğinin dış gebelik olduğu detayı Evren'i oldukça üzdü.
İzleyici kitlesinin büyük bir bölümü bu yapılanların tümünün Evren'e haksızlık olduğunu savunup Bahar'a tepki gösterdi. Kimileri de Bahar'a destek çıktı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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İyi ki bırakmışım zamanında, başta güzeldi, bir derdi bir mesajı vardı dizinin..Sonra ne karakter gelişimi kaldı ne mesaj, habire harala gürele...İyi oyuncul... Devamını Gör