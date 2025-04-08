Boykot Çağrısı Yapan Somer Sivrioğlu MasterChef’ten Kovulma İddialarına Cevap Verdi!
Boykot Çağrısı Yapan Somer Sivrioğlu MasterChef’ten Kovulma İddialarına Cevap Verdi!
2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı üzerine yapılan boykot büyük ses getirdi. Pek çok ünlü isim boykota destek veren paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden bir tanesi de MasterChef programının sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu oldu.
Paylaşım sonrası ünlü şefin Acun Medya'dan kovulduğu iddiası öne sürüldü. Bunun üzerine ilk kez SuperHaber'e özel röportaj veren Somer Sivrioğlu kovulma iddialarını yalanladı.
Kaynak: SuperHaber
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Saraçhane'deki mitingde bir boykot listesi açıklamıştı.
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Bu paylaşım sonrası, tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programıyla beğeni toplayan Somer Sivrioğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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