Boykot Çağrısı Yapan Somer Sivrioğlu MasterChef’ten Kovulma İddialarına Cevap Verdi!

Ünlü şefin boykota destek verdiği için Acun Medya ve MasterChef Türkiye'den kovulduğu iddiası gündemine bomba gibi düştü adeta. Bunun üzerine Somer şefin sevenleri de 'Somer Sivrioğlu MasterChef'ten kovuldu mu?' diye aramaya başladı.

Haberlerin odağındaki Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla ilk kez konuya dair açıklamada bulundu. SuperHaber’e konuşan ünlü şef boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.

Somer Sivrioğlu, 'Genel protestoyu da desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum' ifadelerini kullandı.