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Boykot Çağrısı Yapan Somer Sivrioğlu MasterChef’ten Kovulma İddialarına Cevap Verdi!

Boykot Çağrısı Yapan Somer Sivrioğlu MasterChef’ten Kovulma İddialarına Cevap Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.04.2025 - 16:29

2 Nisan günü ülke genelindeki satın alımların durdurulacağı üzerine yapılan boykot büyük ses getirdi. Pek çok ünlü isim boykota destek veren paylaşımlarda bulundu. Bu isimlerden bir tanesi de MasterChef programının sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu oldu. 

Paylaşım sonrası ünlü şefin Acun Medya'dan kovulduğu iddiası öne sürüldü. Bunun üzerine ilk kez SuperHaber'e özel röportaj veren Somer Sivrioğlu kovulma iddialarını yalanladı. 

Kaynak: SuperHaber

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Saraçhane'deki mitingde bir boykot listesi açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Saraçhane'deki mitingde bir boykot listesi açıklamıştı.

Büyük ses getiren boykot listesi kısa sürede gündeme oturmuştu. Günden güne büyüyen listenin açıklanmasından sonra 2 Nisan Çarşamba günü tüketimin durdurulması için bir boykot çağrısı yapılmıştı.

Sosyal medyada büyük bir ses getiren boykot çağrısına destek veren pek çok ünlü isim oldu. Bu isimler arasına MasterChef'in sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu da girmişti. 

Ünlü şef Instagram hesabından ünlü restoranının 2 Nisan'da hizmet vermeyeceğini açıklamıştı.

Detaylar:

Bu paylaşım sonrası, tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programıyla beğeni toplayan Somer Sivrioğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bu paylaşım sonrası, tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programıyla beğeni toplayan Somer Sivrioğlu hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü şefin boykota destek verdiği için Acun Medya ve MasterChef Türkiye'den kovulduğu iddiası gündemine bomba gibi düştü adeta. Bunun üzerine Somer şefin sevenleri de 'Somer Sivrioğlu MasterChef'ten kovuldu mu?' diye aramaya başladı. 

Haberlerin odağındaki Somer Sivrioğlu, menajeri aracılığıyla ilk kez konuya dair açıklamada bulundu. SuperHaber’e konuşan ünlü şef boykota destek verdiği iddialarını yalanladı.

Somer Sivrioğlu, 'Genel protestoyu da desteklemiyorum, boykotu böyle bir ekonomide doğru bulmuyorum' ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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