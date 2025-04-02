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2 Nisan Boykotuna Destek Veren MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu Restoranını Hizmete Kapattı!

2 Nisan Boykotuna Destek Veren MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu Restoranını Hizmete Kapattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.04.2025 - 13:37

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan protestolar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesi çok ses getirmişti. Boykotların sosyal medyada trendlerin birinci sırasında yer almasından sonra '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' eylemi başladı. 

2 Nisan Çarşamba günü yapılan satın alım boykotuna destek veren birçok ünlü isim oldu. Listeye eklenen son isimler arasına MasterChef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da girdi. Ünlü şef boykotlara destek vererek restoranını hizmete kapattığını duyurdu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı.

İmamoğlu'nun Marmara (Silivri) Cezaevine gönderilmesinden sonra başlayan protestolar günden güne büyüdü. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel eylemelerin ilk gününde Saraçhane'de düzenlediği mitinglerde bir boykot listesi açıkladı. Epey ses getiren listeyle birlikte vatandaşlara da bu doğrultuda çağrıda bulundu.

Boykota katılan milyonlarca isim sosyal medya hesaplarından bu çağrıya destek verdi. Ekrem İmamoğlu da avukatları aracılığıyla yaptığı paylaşımda bugün boykotu desteklediğini açıkladı.

Milyonlarca kişi boykota desteklerini göstermek için sosyal medya hesaplarından sayısız paylaşımlarda bulundu.

Milyonlarca kişi boykota desteklerini göstermek için sosyal medya hesaplarından sayısız paylaşımlarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu da avukatları aracılığıyla desteklediği boykotlara ünlü isimler de sessiz kalmadı. 2 Nisan Çarşamba günü tüketimin durdurulması için başlatılan boykot çağrısı kısa sürede etkili oldu. 

Hepimizin yakından tanıdığı şarkıcı, oyuncu gibi pek çok ünlü isim 2 Nisan günü satın alım yapmayacaklarını duyurdu.

Bu isimlerden bir tanesi de MasterChef yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu oldu.

Bu isimlerden bir tanesi de MasterChef yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu oldu.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, ünlü restoranının bugün (2 Nisan) hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Instagram paylaşımını da buraya bırakıyoruz...

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Instagram paylaşımını da buraya bırakıyoruz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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