2 Nisan Boykotuna Destek Veren MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu Restoranını Hizmete Kapattı!
2 Nisan Boykotuna Destek Veren MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu Restoranını Hizmete Kapattı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla birlikte başlayan protestolar sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesi çok ses getirmişti. Boykotların sosyal medyada trendlerin birinci sırasında yer almasından sonra '2 Nisan'da satın alım yapmıyoruz' eylemi başladı.
2 Nisan Çarşamba günü yapılan satın alım boykotuna destek veren birçok ünlü isim oldu. Listeye eklenen son isimler arasına MasterChef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da girdi. Ünlü şef boykotlara destek vererek restoranını hizmete kapattığını duyurdu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart Pazar günü tutuklanması ülke genelinde büyük tepkilere yol açtı.
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Milyonlarca kişi boykota desteklerini göstermek için sosyal medya hesaplarından sayısız paylaşımlarda bulundu.
Bu isimlerden bir tanesi de MasterChef yarışmasının sempatik jüri üyesi Somer Sivrioğlu oldu.
Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun Instagram paylaşımını da buraya bırakıyoruz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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