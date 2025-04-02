Gökhan Ünver Kimdir? Komedyen Gökhan Ünver Neden Boykot Ediliyor?

Ünlü stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, pek çok ünlünün aksine yaşananlara sessiz kalanlar arasındaydı. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Ünver'in sessizliği takipçileri tarafından eleştirildi ve boykot edilen ünlüler arasında yerini aldı.

Ardından derin sessizliğini bozan Gökhan Ünver'in tepkisi ise yine süreçle ilgili değildi. Hatta aksine, takipçi kaybını tiye alan bir video paylaştı Ünver.

Arka fonda kendisiyle ilgili atılan haber manşetlerinin görsellerinin yer aldığı videoya, 'İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental' notunu düştü. Ünlü ismin takipçileri, bu tavrı kendilerini ve önemsedikleri süreci tiye almak olarak değerlendirdi. Hızla takipçi kaybeden Ünver, boykot edilirken 'Takipten çık. engelle' notları sosyal medyada arttı.

Sosyal Medya Duru Tiyatro'yu da Boykota Başlamıştı ki Kurumun Sahibi Emre Kınay'dan Yanıt Geldi!

Gökhan Ünver'in Nisan ve Mayıs ayında Duru Tiyatro'da sahne alacağı duyurmasıyla boykota tiyatro sahnesi de katıldı. Ancak Kurumun sahibi Emre Kınay, boykot yorumlarına kısa sürede yanıt verdi. Ünlü oyuncu Emre Kınay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 'Hassasiyetiniz bizim de hassasiyetimizdir!' diyerek gösterilerin iptalini duyurdu. İşte, Kınay'ın o paylaşımı:

'AÇIKLAMA; Sevgili arkadaşlar hassasiyetiniz bizim de hassasiyetimizdir! Gerekli görüşmeler yapılıyor ve gerekeni gerektiği şekilde yapacağımızdan şüpheniz olmasın… Herkesin sakin olmasını rica ediyoruz… @durutiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir! @emrekinay olarak benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın.'

Açıklamanın ardından Mayıs ayında düzenlenecek gösteriler iptal edildi. Ancak Ünver'in Nisan ayındaki gösterileri birtakım hukuki süreçler dolayısıyla iptal edilemedi.