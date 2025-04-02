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Gökhan Ünver Kimdir? Komedyen Gökhan Ünver Neden Boykot Ediliyor?

Gökhan Ünver Kimdir? Komedyen Gökhan Ünver Neden Boykot Ediliyor?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 12:29

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan boykotlar sürüyor. Son dönemlerde yaşananlara sessiz kalan ünlüler arasında yer alan komedyen Gökhan Ünver ise 'takipten çık, engelle' boykotlarıyla gündeme gelmişti. Ünver'in daha sonra yaptığı paylaşım ise takipçi kaybetmesinin yanı sıra Duru Tiyatro'daki gösterilerinin de iptal edilmesine neden oldu. Peki, Gökhan Ünver kimdir? Gökhan Ünver neden boykot ediliyor? Ne yaptı?

İşte, detaylar...

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Gökhan Ünver Neden Boykot Ediliyor?

Gökhan Ünver Neden Boykot Ediliyor?

Ünlü stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, pek çok ünlünün aksine yaşananlara sessiz kalanlar arasındaydı. Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Ünver'in sessizliği takipçileri tarafından eleştirildi ve boykot edilen ünlüler arasında yerini aldı. 

Ardından derin sessizliğini bozan Gökhan Ünver'in tepkisi ise yine süreçle ilgili değildi. Hatta aksine, takipçi kaybını tiye alan bir video paylaştı Ünver. 

Arka fonda kendisiyle ilgili atılan haber manşetlerinin görsellerinin yer aldığı videoya, 'İyi bayramlar story'si atsam mı atmasam mı diye düşünmekten benim mental' notunu düştü. Ünlü ismin takipçileri, bu tavrı kendilerini ve önemsedikleri süreci tiye almak olarak değerlendirdi. Hızla takipçi kaybeden Ünver, boykot edilirken 'Takipten çık. engelle' notları sosyal medyada arttı. 

Sosyal Medya Duru Tiyatro'yu da Boykota Başlamıştı ki Kurumun Sahibi Emre Kınay'dan Yanıt Geldi! 

Gökhan Ünver'in Nisan ve Mayıs ayında Duru Tiyatro'da sahne alacağı duyurmasıyla boykota tiyatro sahnesi de katıldı. Ancak Kurumun sahibi Emre Kınay, boykot yorumlarına kısa sürede yanıt verdi. Ünlü oyuncu Emre Kınay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile 'Hassasiyetiniz bizim de hassasiyetimizdir!' diyerek gösterilerin iptalini duyurdu. İşte, Kınay'ın o paylaşımı: 

'AÇIKLAMA;

Sevgili arkadaşlar hassasiyetiniz bizim de hassasiyetimizdir!

Gerekli görüşmeler yapılıyor ve gerekeni gerektiği şekilde yapacağımızdan şüpheniz olmasın…

Herkesin sakin olmasını rica ediyoruz…

@durutiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir! @emrekinay olarak benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın.'

Açıklamanın ardından Mayıs ayında düzenlenecek gösteriler iptal edildi. Ancak Ünver'in Nisan ayındaki gösterileri birtakım hukuki süreçler dolayısıyla iptal edilemedi.

İşte, Gökhan Ünver'in Sosyal Medya Paylaşımı

Gökhan Ünver Kimdir?

Gökhan Ünver Kimdir?

Gökhan Ünver, 27 Şubat 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan video içerik üreticisi ve stand-up komedyeni Ünver'in annesi Trabzonlu, babası ise Amasyalıdır. 

Özel hayatına dair pek fazla bilgi sosyal mecralarda ve internette yer almayan Ünver, evli ve bir çocuk babasıdır. 

 Gökhan Ünver'in Mesleği Nedir?

Kariyer hayatına reklamcılık sektöründe başlayan Gökhan Ünver, reklamcılıkta edindiği deneyimi sosyal medyada kullanarak kısa skeçler çekmeye başladı. Komik videolar, beyaz yaka çalışanlarının günlük yaşantısı gibi içeriklerle büyük ilgi gören Ünver, kariyerine stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi olarak devam ediyor. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunuyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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