Gökhan Ünver Kimdir? Komedyen Gökhan Ünver Neden Boykot Ediliyor?
Gökhan Ünver Kimdir? Komedyen Gökhan Ünver Neden Boykot Ediliyor?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasıyla başlayan boykotlar sürüyor. Son dönemlerde yaşananlara sessiz kalan ünlüler arasında yer alan komedyen Gökhan Ünver ise 'takipten çık, engelle' boykotlarıyla gündeme gelmişti. Ünver'in daha sonra yaptığı paylaşım ise takipçi kaybetmesinin yanı sıra Duru Tiyatro'daki gösterilerinin de iptal edilmesine neden oldu. Peki, Gökhan Ünver kimdir? Gökhan Ünver neden boykot ediliyor? Ne yaptı?
İşte, detaylar...
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Gökhan Ünver Neden Boykot Ediliyor?
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Gökhan Ünver Kimdir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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