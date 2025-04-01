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Boykot Edilecekti: Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinden Kamuoyu Açıklaması

Boykot Edilecekti: Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinden Kamuoyu Açıklaması

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.04.2025 - 11:02

Son dönemde gündeme dair sessizliğini koruyan Gökhan Ünver, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Kendini boykot eden binlerce takipçisini kaybettikten sonra yaşadıklarını tiye alan Ünver, bu kez Duru Tiyatro'da sahne alacağı haberiyle yeniden gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının, Duru Tiyatro'ya yönelik tepkilerinin ardından, tiyatronun sahibi ve ünlü oyuncu Emre Kınay'dan açıklama geldi. Kınay, 'Çizgimiz bellidir' vurgusu yaptı.

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Stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, gündemdeki olaylara sessiz kalması nedeniyle boykot edilmeye başlamıştı.

Stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, gündemdeki olaylara sessiz kalması nedeniyle boykot edilmeye başlamıştı.

Boykot edilirken binlerce takipçi kaybeden Ünver, sessizliğini bir süreliğine korumuştu. Fakat dün paylaştığı bir videoda boykot edilmesini tiye alıp tepki çekmişti.

İlerleyen günlerde Ünver'in Duru Tiyatro'da sahne alacağının duyurulması üzerine sosyal medya kullanıcıları Duru Tiyatro'yu da boykot etmeye başladı.

İlerleyen günlerde Ünver'in Duru Tiyatro'da sahne alacağının duyurulması üzerine sosyal medya kullanıcıları Duru Tiyatro'yu da boykot etmeye başladı.

Fakat kurumdan açıklama geldi. Kurumun sahibi oyuncu Emre Kınay, ivedilikle faaliyete geçileceğini duyurdu.

Emre Kınay, "boykot" yorumları için şu açıklamalarda bulundu:

Emre Kınay, "boykot" yorumları için şu açıklamalarda bulundu:

'AÇIKLAMA;

Sevgili arkadaşlar hassasiyetiniz bizim de hassasiyetimizdir!

Gerekli görüşmeler yapılıyor ve gerekeni gerektiği şekilde yapacağımızdan şüpheniz olmasın…

Herkesin sakin olmasını rica ediyoruz…

@durutiyatro'nun durduğu yer ve çizgisi bellidir! @emrekinay olarak benim de tavrım nettir. Yargısız infaz yapmamak için çalışmaktayız ve sonuçta kamusal sorumluluk içinde davranacağımızdan şüpheniz olmasın.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ne kadar vasıfsız işsiz tip var sosyal medyada ünlü ettiler ..iki koyun verip dağda çobanlık yaptirilmayacak kişiler parayla oynar oldu...neyse ki bu boykot ... Devamını Gör