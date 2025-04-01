Boykot Edilecekti: Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinden Kamuoyu Açıklaması
Boykot Edilecekti: Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'in Çıktığı Tiyatro Sahnesinden Kamuoyu Açıklaması
Son dönemde gündeme dair sessizliğini koruyan Gökhan Ünver, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Kendini boykot eden binlerce takipçisini kaybettikten sonra yaşadıklarını tiye alan Ünver, bu kez Duru Tiyatro'da sahne alacağı haberiyle yeniden gündem oldu.
Sosyal medya kullanıcılarının, Duru Tiyatro'ya yönelik tepkilerinin ardından, tiyatronun sahibi ve ünlü oyuncu Emre Kınay'dan açıklama geldi. Kınay, 'Çizgimiz bellidir' vurgusu yaptı.
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Stand-up komedyeni ve video içerik üreticisi Gökhan Ünver, gündemdeki olaylara sessiz kalması nedeniyle boykot edilmeye başlamıştı.
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İlerleyen günlerde Ünver'in Duru Tiyatro'da sahne alacağının duyurulması üzerine sosyal medya kullanıcıları Duru Tiyatro'yu da boykot etmeye başladı.
Emre Kınay, "boykot" yorumları için şu açıklamalarda bulundu:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ne kadar vasıfsız işsiz tip var sosyal medyada ünlü ettiler ..iki koyun verip dağda çobanlık yaptirilmayacak kişiler parayla oynar oldu...neyse ki bu boykot ... Devamını Gör