Demet Akalın'dan Boykot Sebebiyle Yüz Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'e Destek
Demet Akalın'dan Boykot Sebebiyle Yüz Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'e Destek
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protesto sürecinde, pek çok marka için boykot başladı. Süreçte bazı ünlü isimler ve influencer'lar da benzer şekilde boykot edildi. Hatta birçok kişi bu isimleri sadece takipten çıkarmadı, tamamen engelledi.
Sosyal medya hesabında mizah içerikleri üreten Gökhan Ünver boykottan en fazla nasibini alanlardan biri olmuştu. Bayram vesileriyle paylaşımlarına yeniden başlayan Ünver'e Demet Akalın'dan Gökhan Ünver'e 'like' desteği geldi.
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Gökhan Ünver'i parodi videolarından tanıyor olabilirsiniz.
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Ünver, Ramazan Bayramı vesilesiyle, yeni bir video paylaşarak sosyal medyaya dönüş yaptı.
Süreç boyunca sessizliğini koruyan Demet Akalın'ın bu beğenisi 'destek' olarak yorumlandı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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