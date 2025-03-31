Demet Akalın'dan Boykot Sebebiyle Yüz Binlerce Takipçi Kaybeden Gökhan Ünver'e Destek

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan protesto sürecinde, pek çok marka için boykot başladı. Süreçte bazı ünlü isimler ve influencer'lar da benzer şekilde boykot edildi. Hatta birçok kişi bu isimleri sadece takipten çıkarmadı, tamamen engelledi.

Sosyal medya hesabında mizah içerikleri üreten Gökhan Ünver boykottan en fazla nasibini alanlardan biri olmuştu. Bayram vesileriyle paylaşımlarına yeniden başlayan Ünver'e Demet Akalın'dan Gökhan Ünver'e 'like' desteği geldi.