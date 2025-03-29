onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Usta Oyuncu Cihat Tamer Protestolara Katılan Gençlere Oyunundan Bir Replikle Seslendi

Usta Oyuncu Cihat Tamer Protestolara Katılan Gençlere Oyunundan Bir Replikle Seslendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2025 - 21:17 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 21:24

İçerik Devam Ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri protesto yürüyüşü düzenledi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerine Boğaziçi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de destek geldi. Ardından bu protestolar pek çok üniversiteye yayıldı. Pek çok genç sokağa çıkarak yaşananlara tepkisini gösterdi. 

Usta oyuncu Cihat Tamer de 1980 darbesi döneminde yaşadıklarını örnek göstererek gençlere desteğini gösterdiği bir video paylaştı. 'Olayın sadece İmamoğlu olmadığını kanıtladınız' diyen Tamer 'Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum' diyerek desteklerini dile getirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHxl3NyISD3/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Cihat Tamer 1980 darbesinden hemen sonra Devekuşu Kabare'de "Yasaklar" isimli bir oyun oynadıklarını söyledi ve bunun bugün mümkün olup olmadığını sordu.

Cihat Tamer 1980 darbesinden hemen sonra Devekuşu Kabare'de "Yasaklar" isimli bir oyun oynadıklarını söyledi ve bunun bugün mümkün olup olmadığını sordu.

"Hayır demeyin, siz bu oyunu başlattınız zaten" diyen Tamer sözlerini oyundan bir kesit ile bitirdi.

"Hayır demeyin, siz bu oyunu başlattınız zaten" diyen Tamer sözlerini oyundan bir kesit ile bitirdi.

Bir yanda insan beyni pırıl pırıl, üretken. Toplumun kuralları, yasakları bir yanda… Bir yanda sanat denen yüce olgu dururken, karanlık düşüncenin zincirleri bir yanda ve yasaklar yasaklar… Dinsel, cinsel, politik… İnsan denen garibi çevreleyen yasaklar… Buldu ya yasak denen silahı adına insan denen yaratıklar… Oysa yaşamak nefes almak, yemek yemek, içmek değil sadece…İnsan gibi özgürce… Kaba kuvvete yasak olsun kabul. Yasak olsun baskı, işkence… Ama niye yasak doğruluk? Bilime, sanata yasak niye?'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
11
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın