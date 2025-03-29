Usta Oyuncu Cihat Tamer Protestolara Katılan Gençlere Oyunundan Bir Replikle Seslendi

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri protesto yürüyüşü düzenledi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerine Boğaziçi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de destek geldi. Ardından bu protestolar pek çok üniversiteye yayıldı. Pek çok genç sokağa çıkarak yaşananlara tepkisini gösterdi.

Usta oyuncu Cihat Tamer de 1980 darbesi döneminde yaşadıklarını örnek göstererek gençlere desteğini gösterdiği bir video paylaştı. 'Olayın sadece İmamoğlu olmadığını kanıtladınız' diyen Tamer 'Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum' diyerek desteklerini dile getirdi.