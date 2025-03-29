Usta Oyuncu Cihat Tamer Protestolara Katılan Gençlere Oyunundan Bir Replikle Seslendi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHxl3NyISD3/
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından, diplomayı iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri protesto yürüyüşü düzenledi. İstanbul Üniversitesi öğrencilerine Boğaziçi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden de destek geldi. Ardından bu protestolar pek çok üniversiteye yayıldı. Pek çok genç sokağa çıkarak yaşananlara tepkisini gösterdi.
Usta oyuncu Cihat Tamer de 1980 darbesi döneminde yaşadıklarını örnek göstererek gençlere desteğini gösterdiği bir video paylaştı. 'Olayın sadece İmamoğlu olmadığını kanıtladınız' diyen Tamer 'Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum' diyerek desteklerini dile getirdi.
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Cihat Tamer 1980 darbesinden hemen sonra Devekuşu Kabare'de "Yasaklar" isimli bir oyun oynadıklarını söyledi ve bunun bugün mümkün olup olmadığını sordu.
"Hayır demeyin, siz bu oyunu başlattınız zaten" diyen Tamer sözlerini oyundan bir kesit ile bitirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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