Maltepe'de Mitinge Katılan Bir Gencin İsyanı: " 19 Yaşındayım 50-60 Yaşında Gibi Hissediyorum, Tükendim"

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane mitinglerinin ardından bugün Maltepe'de toplandı. Ekrem İmamoğlu'nun eşi, annesi ve çocuklarının da sahnede yer aldığı mitingde İmamoğlu'nun konuşması da paylaşıldı.

Mitingde 19 yaşına bir genç, elinde tuttuğu pankartı göstererek yaşananlara isyan etti. 'Bundan sonra da bir şey olmazsa ben kendimi diri diri toprağa gömeceğim.' diyen genç kız, 19 yaşında olmasına rağmen 50-60 yaşında hissettiğini söyledi.