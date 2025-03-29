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Maltepe'de Mitinge Katılan Bir Gencin İsyanı: " 19 Yaşındayım 50-60 Yaşında Gibi Hissediyorum, Tükendim"

Maltepe'de Mitinge Katılan Bir Gencin İsyanı: " 19 Yaşındayım 50-60 Yaşında Gibi Hissediyorum, Tükendim"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2025 - 16:57

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane mitinglerinin ardından bugün Maltepe'de toplandı. Ekrem İmamoğlu'nun eşi, annesi ve çocuklarının da sahnede yer aldığı mitingde İmamoğlu'nun konuşması da paylaşıldı. 

Mitingde 19 yaşına bir genç, elinde tuttuğu pankartı göstererek yaşananlara isyan etti. 'Bundan sonra da bir şey olmazsa ben kendimi diri diri toprağa gömeceğim.' diyen genç kız, 19 yaşında olmasına rağmen 50-60 yaşında hissettiğini söyledi.

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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla birlikte ülkenin dört bir yanında protesto yürüyüşleri başlamıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınmasıyla birlikte ülkenin dört bir yanında protesto yürüyüşleri başlamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla halk her akşam aynı saatte Saraçhane'deki İBB binası önünde toplandı.

Bu mitinglerin en büyüğü bugün Maltepe'de gerçekleştirildi. Mitingde beklenenin üzerinde bir kalabalık vardı.

Bu mitinglerin en büyüğü bugün Maltepe'de gerçekleştirildi. Mitingde beklenenin üzerinde bir kalabalık vardı.

Özgür Özel, mitingde 2.2 milyon kişi olduğunu duyurdu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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