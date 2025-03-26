Saraçhane'de Gözaltına Alınan Gençlerden Birinin Teyzesi Yaşananlara Tepki Gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaşanan sürece en büyük tepki genç kesimden geldi. Ekrem İmamoğlu'nun önce diplomasının iptali, ardından gözaltına alınmasıyla gençler sokağa döküldü. Tutuklama kararı ile birlikte ise eylemler hız kesmeden devam etti.

Pek çoğu 18-22 yaşında olan gencin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 18 yaşındaki bir gencin teyzesi yaşananlara tepki gösterdi. 'Türkiye'nin en iyi okullarını kazanmış çocukların gördükleri muameleye bakın' diyen kadın çocukların günlerce tutulduğu halde yakınlarına haber verilmediğini söyledi.