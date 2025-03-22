CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu Çağlayan Adliyesi Önünde Bekleyen Polislere Simit Dağıttı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahından bu yana süren gözaltı sürecinin ardından ifade sürecini tamamladı. Vatan Caddesi'nde süren gözaltı işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Çağlayan Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı.
Adliye önünde bekleyen polislere CHP Milletvekili'nden ikram geldi. CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, adliye önünde görev yapan polislere simit dağıttı.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süreci başladığından bu yana pek çok ilde İmamoğlu destekçileri sokağa çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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