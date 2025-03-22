Ekrem İmamoğlu Destekçileri Çağlayan Adliyesi'nin Önünde Toplanmaya Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen bir soruşturma sonucunda 19 Mart sabahı gözaltına alındı. İmamoğlu'nun ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevki gerçekleştirildi. İmamoğlu, sıkı güvenlik tedbirleri altında adliyeye ulaştırıldı. Adliyenin önünde de gündüz saatlerinde önlemler alınmaya başlanmıştı.
Her gün Saraçhane'de toplanan İmamoğlu destekçileri destek için adliyenin önünde toplandı.
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Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evine gelen ekiplerce Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ardından İBB'nin Saraçhane'deki binasının önüne giden kalabalık Özgür Özel'in çağrısıyla saat 20:30'da toplanma kararı aldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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