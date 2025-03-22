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Ekrem İmamoğlu Destekçileri Çağlayan Adliyesi'nin Önünde Toplanmaya Başladı

Ekrem İmamoğlu Destekçileri Çağlayan Adliyesi'nin Önünde Toplanmaya Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2025 - 20:25

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen bir soruşturma sonucunda 19 Mart sabahı gözaltına alındı. İmamoğlu'nun ifade işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevki gerçekleştirildi. İmamoğlu, sıkı güvenlik tedbirleri altında adliyeye ulaştırıldı. Adliyenin önünde de gündüz saatlerinde önlemler alınmaya başlanmıştı. 

Her gün Saraçhane'de toplanan İmamoğlu destekçileri destek için adliyenin önünde toplandı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evine gelen ekiplerce Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı evine gelen ekiplerce Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İmamoğlu destekçileri haberi alır almaz Vatan Caddesi'ne akın etti fakat burada polis önlemleri ile karşılaştılar.

Ardından İBB'nin Saraçhane'deki binasının önüne giden kalabalık Özgür Özel'in çağrısıyla saat 20:30'da toplanma kararı aldı.

Ardından İBB'nin Saraçhane'deki binasının önüne giden kalabalık Özgür Özel'in çağrısıyla saat 20:30'da toplanma kararı aldı.

İmamoğlu'nun gözaltı süreci başladığı günün ardından her akşam aynı saatte aynı yerde toplanıldı. İnsanlar şimdi de desteklerini göstermek için Ekrem İmamoğlu'nun getirildiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplandı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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