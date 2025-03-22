İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Adliyeye Alınmayan Avukatlar Tarafından Protesto Edildi

Kaynak: https://x.com/umuttastan_/status/1903...
Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahından bu yana devam eden gözaltı sürecinin ardından saatler sonra hakim karşısına çıkacak. Gözaltı işlemleri Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasında devam eden İmamoğlu Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de geçtiğimiz dakikalarda adliyeye giriş yaptı. Adliyeye girerken, içeri alınmadıkları için dışarda bekleyen avukatlar tarafından alkışlarla protesto edildi.
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Ekrem İmamoğlu'nun saat 21:00'da hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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