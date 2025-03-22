Nasıl Oldu? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Meselesini Tek Tek Anlattı

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2020'de CİMER'e yapılan bir şikayet sonucu soruşturma açılmış, bunun sonucunda İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha diploması iptal edildi. Peki bu nasıl oldu?
Sosyal medyada üniversite ile ilgili içerikler üreten Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Ekrem İmamoğlu'nu iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin kararı nasıl verdiğini anlattı.
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Özkara'nın anlattığına göre yeni yönetmeliğe göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapma şansı yok.
Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline henüz itiraz edemeden gözaltına alınmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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