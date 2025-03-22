Nasıl Oldu? Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Ekrem İmamoğlu'nun Diploma İptali Meselesini Tek Tek Anlattı

İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2020'de CİMER'e yapılan bir şikayet sonucu soruşturma açılmış, bunun sonucunda İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini duyurmuştu. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin daha diploması iptal edildi. Peki bu nasıl oldu?

Sosyal medyada üniversite ile ilgili içerikler üreten Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Ekrem İmamoğlu'nu iptal eden İstanbul Üniversitesi'nin kararı nasıl verdiğini anlattı.