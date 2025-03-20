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Ekrem İmamoğlu Gözaltısını Protesto Eden ODTÜ Öğrencilerine Polis Müdahalesi

Ekrem İmamoğlu Gözaltısını Protesto Eden ODTÜ Öğrencilerine Polis Müdahalesi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2025 - 23:31

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversitede protesto yürüyüşleri başladı. Ankara'da hem Hacettepe'den hem ODTÜ'den protesto görüntüleri geldi. 

ODTÜ'deki eyleme polis biber gazı ile müdahale etti. Biber gazının yoğun bir şekilde kullanıldığı alanda CHP milletvekilleri Gülcan Kış, Orhan Sümer, Ilhami Aygun, Ali Mahir Başarır ve Kayıhan Pala öğrencilere destek olmak için ODTÜ'ye gitti. Pek çok öğrenci gazdan etkilendi.

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Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınması ülkenin dört bir yanında protestolara neden oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınması ülkenin dört bir yanında protestolara neden oldu.

Özellikle İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi'nde başlayan öğrenci protestoları Ankara'ya da sıçradı. ODTÜ polisin sert müdahalelerine sahne oldu.

CHP'li vekillerin ODTÜ'ye girişi;

Ali Mahir Başarır'ın gazdan etkilendiği görüntüler.

Biber gazına maruz kalan Atatürk ve Türk bayraklı genç:

Alana sıkışan protestocular

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Oluşan gaz bulutu

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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