Ekrem İmamoğlu Gözaltısını Protesto Eden ODTÜ Öğrencilerine Polis Müdahalesi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta İmamoğlu'nun diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi olmak üzere pek çok üniversitede protesto yürüyüşleri başladı. Ankara'da hem Hacettepe'den hem ODTÜ'den protesto görüntüleri geldi.

ODTÜ'deki eyleme polis biber gazı ile müdahale etti. Biber gazının yoğun bir şekilde kullanıldığı alanda CHP milletvekilleri Gülcan Kış, Orhan Sümer, Ilhami Aygun, Ali Mahir Başarır ve Kayıhan Pala öğrencilere destek olmak için ODTÜ'ye gitti. Pek çok öğrenci gazdan etkilendi.