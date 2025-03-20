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Saraçhane'de Polis Müdahalesi: İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Kalabalığa Biber Gazı Sıkıldı

Saraçhane'de Polis Müdahalesi: İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Kalabalığa Biber Gazı Sıkıldı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.03.2025 - 00:03

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde protestolar sürüyor. Büyük yankı uyandıran gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 20 Mart akşamı Saraçhane'de on binlerle buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltı kararlarıyla ilgili konuştu. 'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!' diyen Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenerek, 'Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur.' dedi.

Özel'in konuşmasının ardından süren protestolarda polis Saraçhane'de toplanan kalabalığa müdahale etti. Polisin biber gazlı müdahalesinden onlarca vatandaş etkilendi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'liler, vatandaşlara 20 Mart akşamı Saraçhane'de toplanmak üzere çağrıda bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'liler, vatandaşlara 20 Mart akşamı Saraçhane'de toplanmak üzere çağrıda bulunmuştu.

On binlerin toplandığı Saraçhane'de konuşan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklamalarda bulundu. 'Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.' diyen Özel, İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenerek, 'Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur.'

Özgür Özel'in konuşması sırasında ve sonrasında polis kalabalığa biber gazlı müdahalede bulundu.

Biber gazı müdahalesinden kameralara yansıyan görüntüler:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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