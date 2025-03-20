Saraçhane'de Polis Müdahalesi: İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Kalabalığa Biber Gazı Sıkıldı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye genelinde protestolar sürüyor. Büyük yankı uyandıran gözaltı kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 20 Mart akşamı Saraçhane'de on binlerle buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözaltı kararlarıyla ilgili konuştu. 'Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!' diyen Özgür Özel, İstanbul Valisi Davut Gül'e seslenerek, 'Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur.' dedi.

Özel'in konuşmasının ardından süren protestolarda polis Saraçhane'de toplanan kalabalığa müdahale etti. Polisin biber gazlı müdahalesinden onlarca vatandaş etkilendi.