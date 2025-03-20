Saraçhane'de İkinci Gün: Özgür Özel'den Polise Tepki: ''Bu Meydanda Biber Gazı Görmeyeceğim''
Saraçhane'de İkinci Gün: Özgür Özel'den Polise Tepki: ''Bu Meydanda Biber Gazı Görmeyeceğim''
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de on binlerle bir araya geldi.
CHP'li Özgür Özel, 'Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, evet, evet' dedi ve ekledi: ''İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur.''
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CHP’nin dün yaptığı çağrıya karşılık veren on binlerce yurttaş bugün Saraçhane'ye akın etti.
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Polisi işaret eden Özgür Özel, "Burayı provoke etmeyin' diyerek tepki gösterdi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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