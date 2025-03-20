Saraçhane'de İkinci Gün: Özgür Özel'den Polise Tepki: ''Bu Meydanda Biber Gazı Görmeyeceğim''

'İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.

Yarın sabah 11.00'de Beylikdüzü Belediyesi'nde olacağız. Murat Çalık'ın yol arkadaşlarıyla birlikte olacağız ve haykıracağız. Murat Çalık yalnız değildir!

Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun.

Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır.

Elbette Taksim'i de geri alacağız.

Erdoğan milyonlar sana sesleniyor. İstifanı istiyor. Millet seni yok sayıyor.

Tayyip Bey görüyor musun? Kötülüğün nasıl doldurdum meydanları? Bu meydanlar, sana sesleniyor. İstifanı istiyor. Sen ki milletin Ekrem Başkan'a verdiği görevi, oyu yok sayarsın. Millet de artık seni yok sayıyor, istifaya davet ediyor.'