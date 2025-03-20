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Saraçhane'de İkinci Gün: Özgür Özel'den Polise Tepki: ''Bu Meydanda Biber Gazı Görmeyeceğim''

Saraçhane'de İkinci Gün: Özgür Özel'den Polise Tepki: ''Bu Meydanda Biber Gazı Görmeyeceğim''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 21:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de on binlerle bir araya geldi. 

CHP'li Özgür Özel, 'Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun: Evet, evet, evet' dedi ve ekledi:  ''İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur.''

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CHP’nin dün yaptığı çağrıya karşılık veren on binlerce yurttaş bugün Saraçhane'ye akın etti.

CHP’nin dün yaptığı çağrıya karşılık veren on binlerce yurttaş bugün Saraçhane'ye akın etti.

İlk konuşmayı Ekrem İmamoğlu için İstanbul'a gelen Mansur Yavaş yaptı. Yavaş'tan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

Polisi işaret eden Özgür Özel, "Burayı provoke etmeyin' diyerek tepki gösterdi.

Polisi işaret eden Özgür Özel, "Burayı provoke etmeyin' diyerek tepki gösterdi.

'İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti: 

''İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.

Yarın sabah 11.00'de Beylikdüzü Belediyesi'nde olacağız. Murat Çalık'ın yol arkadaşlarıyla birlikte olacağız ve haykıracağız. Murat Çalık yalnız değildir!

Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun. 

Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır. 

Elbette Taksim'i de geri alacağız. 

Erdoğan milyonlar sana sesleniyor. İstifanı istiyor. Millet seni yok sayıyor.

Tayyip Bey görüyor musun? Kötülüğün nasıl doldurdum meydanları? Bu meydanlar, sana sesleniyor. İstifanı istiyor. Sen ki milletin Ekrem Başkan'a verdiği görevi, oyu yok sayarsın. Millet de artık seni yok sayıyor, istifaya davet ediyor.'

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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