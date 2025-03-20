Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Şiiriyle Halka Seslendi: "Bu Memleket Bizim"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşmada hukuk ve demokrasi çağrısı yaptı.

Yavaş, 'Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık, asla bırakmayacağız. Bu ülkenin geleceğine, iradelerine sahip çıkan vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum. Hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak.

Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Buraya tüm Türkiye olarak toplandık. Anayasamıza sahip çıkmak için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir şeyin olamayacağını söylemek için buradayız.' dedi.