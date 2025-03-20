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Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Şiiriyle Halka Seslendi: "Bu Memleket Bizim"

Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Şiiriyle Halka Seslendi: "Bu Memleket Bizim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 21:21

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün on binlerce vatandaş, tepkilerini göstermek için Saraçhane'ye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıyla, vatandaşlar bu akşam da belediye binası önünde toplanmaya davet edilmişti. 

Çağrı karşılığını buldu ve binlerce İstanbullu, Saraçhane'ye akın etti. Mansur Yavaş toplanan halka önemli mesajlar verdi.

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Saraçhane'de toplanan halka Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seslendi.

Saraçhane'de toplanan halka Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraçhane'de yaptığı konuşmada hukuk ve demokrasi çağrısı yaptı. 

Yavaş, 'Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık, asla bırakmayacağız. Bu ülkenin geleceğine, iradelerine sahip çıkan vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum. Hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak.

Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Buraya tüm Türkiye olarak toplandık. Anayasamıza sahip çıkmak için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir şeyin olamayacağını söylemek için buradayız.' dedi.

Yavaş, gençlere seslenerek "koltuk kavgası içinde değiliz" diyor.

Yavaş, gençlere seslenerek "koltuk kavgası içinde değiliz" diyor.

'Bu gençler bugün haksızlığa karşı çıkmak için buradalar. Her gün sesimiz daha gür çıkacak.

Bizler koltuk kavgası içinde değiliz. Oylarımızla, demokrasimize sahip çıkacağız. 

Gerçek bir adalet, bağımsız ve tarafsız bir yargıyla mümkündür.'

"Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi denendi, olmadı" diyen Yavaş halka Nazım Hikmet şiiri okudu.

"Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi denendi, olmadı" diyen Yavaş halka Nazım Hikmet şiiri okudu.

'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denendi ve olmadı.

Asla umutsuz olmayacağız. Umutsuzluk kaybetmek demektir. Ekrem Başkan da aramıza katılacak. 

Buna inanın, Türk milleti bunu daha önce yaptı'  dedi. 

Yavaş, Nazım Hikmet'ten 'Bu memleket bizim' şiirini okuyarak konuşmasını tamamladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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