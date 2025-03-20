Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Şiiriyle Halka Seslendi: "Bu Memleket Bizim"
Mansur Yavaş, Nazım Hikmet Şiiriyle Halka Seslendi: "Bu Memleket Bizim"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından dün on binlerce vatandaş, tepkilerini göstermek için Saraçhane'ye akın etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıyla, vatandaşlar bu akşam da belediye binası önünde toplanmaya davet edilmişti.
Çağrı karşılığını buldu ve binlerce İstanbullu, Saraçhane'ye akın etti. Mansur Yavaş toplanan halka önemli mesajlar verdi.
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Saraçhane'de toplanan halka Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seslendi.
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Yavaş, gençlere seslenerek "koltuk kavgası içinde değiliz" diyor.
"Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi denendi, olmadı" diyen Yavaş halka Nazım Hikmet şiiri okudu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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