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Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alınmıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk Kez Konuştu!

etiket Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alınmıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk Kez Konuştu!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 20:38

Partisinin kongre merkezinde önceki dönem milletvekilleri ile iftar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında ilk kez konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. CHP'si, medyası ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar veremiyorlar' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İBB iştiraklerine yönelik 'kent uzlaşısı' ve 'ihale yolsuzluğu' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınma sürecine ilişkin ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınma sürecine ilişkin ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında partisinin kongre merkezinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ilk kez konuştu.

'Türkiye her gün yeni ve bir diğerini geride bırakan gündemlerle uyanan belki de dünyanın en hareketli ülkesidir. Bu gündemlerin bir kısmı ülkenin ihtiyaçları olan hususları ihtiva ederken bir kısmı da suni olarak köpürtülmüş konulardan oluşuyor'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: 

''Hata hata ile savunulamaz diye savunulamaz bir söz var. Ülkemiz muhalefeti de herkesi kör alemi sersem sandığı için yaptığı hataları daha büyük hatalarla savunmayı şecaat arzederken sirkatin söylemeyi siyaset zannediyor. Böyle yaparak en yakınlarının dahi yüzlerine bakamaz hale kendilerinin düşürdüklerini farkında değiller' diyen Erdoğan, 'Polisimize saldıracak, hakime, savcıya, mahkemelere tehditler savuracak kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler. CHP'si, medyası ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun diploması hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun diploması hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış belgedir', bunu hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. 'Kardeşim belediye hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karanlık, karmaşık ilişki yok' deseler hukuki deliller ışığında konuşup tartışmam mümkün. Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hepsinin ve çok daha fazlasının doğru ve gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor'' dedi. 

Erdoğan son olarak şunları söyledi: ''Bu bilgi ve belgelerin çoğunun kendi partileri tarafından yargıya aktarıldığının farkındalar. Timsah gözyaşı döken CHP'li yöneticilerinin çoğunun kapılı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları ortadadır. CHP'nin meseleleri ülkenin ve milletin değil kendi genel merkezlerindeki bir avuç muhterisin konusudur. Bizim şahsen, parti ve ittifak olarak muhalefetin müsamerelerine ayıracak vaktimiz yok.

Bizim havanda su döverek boşa harcayacak zamanımız, kirli ve karanlık para kulelerimiz de yok. Yalanın, dolanın, hilenin, yüze gülüp sırtından hançerlemenin eksik olmadığı muhalefet zaten bunları ziyadesiyle yapıyor. AK Parti olarak ülkenin gerçek gündemiyle meşgülüz. Milletimiz bizden kendisi ve evlatlarının geleceği için somut adımlar, kayda değer icraat ve kalıcı eserler bekliyor. 23 yılımızın her günü her anı bu şekilde ülkemize sayısız eser ve hizmet kazandırarak geçti.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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