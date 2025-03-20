Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alınmıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk Kez Konuştu!
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alınmıştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk Kez Konuştu!
Partisinin kongre merkezinde önceki dönem milletvekilleri ile iftar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında ilk kez konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhalefetin kendi iç kavgalarını veya hukukla olan sıkıntılarını ülkenin en önemli meselesi gibi gösterme gayreti riyakarlığın dik alasıdır. CHP'si, medyası ve diğer yapılarıyla muhalefet tarafı gerek diploma gerekse yolsuzluk, hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara asla cevap vermiyorlar veremiyorlar' dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün sabah saatlerinde gözaltına alındı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltına alınma sürecine ilişkin ilk kez konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası ilk kez konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun diploması hakkında da konuştu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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