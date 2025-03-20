Devlet Bahçeli PKK'ya Tarih Verdi: ''4 Mayıs'ta Muş Malazgirt'te Kongresini Toplasın''
Devlet Bahçeli PKK'ya Tarih Verdi: ''4 Mayıs'ta Muş Malazgirt'te Kongresini Toplasın''
PKK'ya hem tarih hem de adres veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, '4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir' dedi.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın fesih kararı için 4 Mayıs'ta Malazgirt'te kongresini toplamasını önerdi.
Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik çifte operasyon için ise şu görüşleri paylaştı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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