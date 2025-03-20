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Devlet Bahçeli PKK'ya Tarih Verdi: ''4 Mayıs'ta Muş Malazgirt'te Kongresini Toplasın''

Devlet Bahçeli PKK'ya Tarih Verdi: ''4 Mayıs'ta Muş Malazgirt'te Kongresini Toplasın''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
20.03.2025 - 18:33

PKK'ya hem tarih hem de adres veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  '4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir' dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevruz bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın fesih kararı için 4 Mayıs'ta Malazgirt'te kongresini toplamasını önerdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın fesih kararı için 4 Mayıs'ta Malazgirt'te kongresini toplamasını önerdi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bölücü terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin yoğunlaşan arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı, nihayet silahları bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim etmelidir' dedi.

Kararın sürüncemede bırakılmasının, 'hiç tahmin edilmedik komplolara ve karmaşık provokasyonlara sahne olabileceğini' belirten Bahçeli şöyle devam etti: 'Bölücü terör örgütünün derhal karar alması gerekmektedir.  Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez’in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş’un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir.'

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik çifte operasyon için ise şu görüşleri paylaştı:

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik çifte operasyon için ise şu görüşleri paylaştı:

'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çöreklenen CHP markalı çıkar ve soygun ittifakının kirli çamaşırları birer birer deşifre edildikçe gündemi meşgul eden mevzu bahis ağır meselenin diploma iptalinin çok ötesinde vahim bir organize terör ve yolsuzluk sarmalı olduğu anlaşılmıştır.

CHP’nin Türkiye’yi karıştırmak ve hukukun işleyişini sakatlamak için bütün kriz tuşlarına bastığı görülmektedir. Terörsüz Türkiye’yi sekteye uğratmak, asayişsizliği teşvik etmek, bindirilmiş kıtaları sokak aralarına ve protesto gösterilerine kışkırtmak CHP Genel Başkanı’yla her rüzgara yelken olan yakın çalışma arkadaşlarının altından kalkamayacağı bir vebaldir Türkiye’nin iç barış ve huzur ortamının Saraçhane tertibiyle bozmaya kalkışmak, halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik etmek bilinsin ki yasa ve anayasaya meydan okumaktır.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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