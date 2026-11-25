İlana göre satıştaki yerleşim, Pireneler'in Katalonya tarafında, Lleida eyaletinde yer alıyor. Köyün kendisi yaklaşık 0,24 hektarlık bir parselde, çevresindeki araziler ise ilanda 30 hektar civarında olarak veriliyor. Otlaklar, çayırlar, çalılık ve kereste verebilecek çam ormanı bu arazinin parçası. İlanda toplam yapı alanı 1.500 metrekare olarak belirtiliyor, mülkün durumu ise 'yenilenmesi gerekiyor' diye geçiyor.

Fiyat başlangıçta 480 bin euroydu. Satışı üstlenen Aldeas Abandonadas emlak şirketi bedeli 295 bin euroya indirdi. Ülkedeki bir haber sitesi mart 2025'te aynı köyü 450 bin euroluk fiyatla duyurmuştu.

Köy, harabe halinde olsa da belediyenin imar planında kentsel arsa olarak geçiyor. Plan, 15 Kasım 2013'te Lleida Bölgesel Şehircilik Komisyonu tarafından onaylandı. Yeniden inşa için Kentsel Eylem Poligonu (PAU) denen bir sürecin işletilmesi gerekiyor. Satıcı mülkü hem konut hem de işletme amaçlı, 'resort' fikriyle pazarlıyor. İlan, bölgeyi doğa, kayak ve sessizlik arayanlar için ideal olarak tanıtıyor, mikro iklimin ılıman olduğunu ve manzaranın geniş olduğunu vurguluyor.