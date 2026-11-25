İspanya'da Terk Edilmiş Köy 295 Bin Euroya Satışta: 30 Hektarlık Arazi Andorra'ya 18 Kilometre Uzakta
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İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Pireneler'de terk edilmiş bir köy 295 bin euroya satışa çıkarıldı. Lleida eyaletinde, Andorra'ya 18 kilometre mesafedeki yerleşim 30 hektardan büyük bir araziye yayılıyor ve ayakta kalan yapıların çoğu harabe halinde. Elektriği olmayan, son bölümüne orman yolundan ulaşılan köyün yeni sahibini ciddi bir restorasyon bekliyor.
[Kaynak: FlashInfos, Aldeas Abandonadas]
Köyü alan kişi 30 hektarlık arazinin de sahibi oluyor: otlaklar, çalılık ve çam ormanı var.
Yol asfaltla bitiyor, son 2,5 ila 3 kilometre orman yolundan gidiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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